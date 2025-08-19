Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki Hakan Fidan na mwenzake wa Marekani Marco Rubio wamejadili matokeo ya mkutano wa Washington kati ya Rais wa Marekani Trump na Rais wa Ukraine Zelenskyy na viongozi wengine wa Ulaya

Katika mazungumzo kwa njia ya simu siku ya Jumanne, pia walijadili matokeo ya mkutano kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Urusi Vladimir Putin Alaska Agosti15, kulingana na vyanzo vya kidiplomasia vya Uturuki.

Walizungumzia kuhusu hatua zitakazochukuliwa kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine, huku Fidan akieleza utayari wake wa kutoa usaidizi wowote unaohitajika kwa lengo la kupata amani ya kudumu na ya haki.

Maafisa hao wawili walikubaliana kuhusu haja ya kumaliza mauaji kati ya mataifa hayo mawili yanayopigana, kulingana na taarifa kutoka kwa Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Tommy Pigott.

Kuendelea kuunga amani Ukraine

Makamu wa Rais wa Uturuku Cevdet Yilmaz alisema Jumanne kuwa Uturuki itaendelea kuunga mkono juhudi za kidiplomasia zinazolenga kupata "amani ya haki na ya kudumu" Ukraine.