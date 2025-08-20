Vijana wanaotumia sigara mvuke wako katika hatari na uwezekano mkubwa wa kuanza kuvuta sigara za kawaida na pia hukabiliwa na hatari kubwa zaidi za kiafya, kulingana na utafiti uliofanywa na vyuo vikuu vya York na London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Utafiti huo, maarufu kama “rejeo la marejeo,” ulibaini ushahidi wa mara kwa mara wenye kuonesha uhusiano kati ya matumizi ya sigara mvuke na uvutaji wa sigara za kawaida hapo baadaye.

Pia ulihusisha matumizi ya sigara hizo na maatizo ya kiafya kama vile pumu, kukohoa, muwasho wa njia ya hewa, matatizo ya afya ya akili, na matumizi ya dawa nyingine za kulevya.

Watafiti walisisitiza umuhimu wa utafiti zaidi ili kuthibitisha uhusiano wa sababu na athari, lakini pia waliongeza kuwa ushahidi uliopo unatosha kuunga mkono sera za tahadhari, ikiwemo kudhibiti zaidi upatikanaji wa sigara za mvuke kwa vijana na kuimarisha kampeni za elimu ya umma.

Matumizi ya mara kwa mara ya sigara mvuke yanaongeza hatari

Dkt. Su Golder, Profesa Mshiriki wa Sayansi ya Afya kutoka Chuo Kikuu cha York, alisema kuwa tafiti za awali tayari zilionyesha kuwa matangazo ya sigara za mvuke kwenye mitandao ya kijamii yanachangia vijana kuanza kuvuta.

Katika uchambuzi wa sasa, alisema, hali inazidi kuwa ya kutia wasiwasi hasa pale matumizi haya yanapokuwa ya mara kwa mara.

“Uthibitisho uliopatikana ni wa kushangaza,” alisema Dkt. Golder. “Katika tafiti mbalimbali, vijana wanaotumia sigara za mvuke wana uwezekano mkubwa wa kuanza kuvuta sigara.”

“Matokeo haya yanaunga mkono hatua madhubuti za afya ya umma kulinda vijana dhidi ya madhara ya matumizi ya sigara za kielektroniki,” aliongeza.

Uchambuzi ulionyesha kuwa vijana wanaoanza kuvuta sigara za mvuke huwa na uwezekano mkubwa wa kuhamia kwenye sigara za kawaida, na pia wanaweza kuvuta mara kwa mara au kwa wingi zaidi.

Aidha, matumizi ya sigara za mvuke yalihusishwa na kuanza kutumia pombe na bangi kwa baadhi ya vijana.

Matatizo ya afya ya akili

Utafiti huu ulionyesha pia uhusiano kati ya matumizi ya sigara za mvuke na matatizo ya mfumo wa upumuaji kama vile pumu na muwasho kwenye sehemu ya kupita hewa.