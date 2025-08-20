Utawala wa Trump ulisema utazingatia maoni ya "kupinga Marekani" na "kupinga Uyahudi" wakati wa kuamua haki ya wahamiaji kuishi Marekani.

Huduma za Uraia na Uhamiaji za Marekani (USCIS) zilisema kwenye tovuti yake Jumanne kwamba shirika hilo linaboresha mwongozo wake kuhusu mambo ambayo maafisa huzingatia katika maombi yao.

Shirika hilo pia lilisema limepanua uchunguzi wake, ikiwa ni pamoja na ukaguzi wa mitandao ya kijamii na tathmini nyinginezo.

"Manufaa ya Marekani hayapaswi kutolewa kwa wale wanaodharau nchi na kuendeleza itikadi za kupinga Marekani. Huduma za Uraia na Uhamiaji za Marekani zimejitolea kutekeleza sera na taratibu zinazokomesha upinzani dhidi ya Marekani na kuunga mkono utekelezaji wa hatua kali za uchunguzi kwa kiwango cha juu kabisa," alisema msemaji wa USCIS, Matthew Tragesser.

"Manufaa ya uhamiaji—ikiwa ni pamoja na kuishi na kufanya kazi Marekani—yanabaki kuwa fursa, si haki."

Kulingana na USCIS, mabadiliko haya mapya ya mwongozo yalianza kutekelezwa mara moja, na yataathiri maombi yanayosubiri au yaliyowasilishwa kuanzia tarehe ya kuchapishwa.

Ni kupinga Uyahudi pekee

Ingawa inaeleweka kuwa Marekani ingechukua msimamo kama huo dhidi ya maoni yanayodaiwa kuwa "kupinga Marekani," chuki pekee isiyohusiana na Marekani iliyoongezwa kwenye mwongozo mpya ni kupinga Uyahudi.