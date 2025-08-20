Utawala wa Trump ulisema utazingatia maoni ya "kupinga Marekani" na "kupinga Uyahudi" wakati wa kuamua haki ya wahamiaji kuishi Marekani.
Huduma za Uraia na Uhamiaji za Marekani (USCIS) zilisema kwenye tovuti yake Jumanne kwamba shirika hilo linaboresha mwongozo wake kuhusu mambo ambayo maafisa huzingatia katika maombi yao.
Shirika hilo pia lilisema limepanua uchunguzi wake, ikiwa ni pamoja na ukaguzi wa mitandao ya kijamii na tathmini nyinginezo.
"Manufaa ya Marekani hayapaswi kutolewa kwa wale wanaodharau nchi na kuendeleza itikadi za kupinga Marekani. Huduma za Uraia na Uhamiaji za Marekani zimejitolea kutekeleza sera na taratibu zinazokomesha upinzani dhidi ya Marekani na kuunga mkono utekelezaji wa hatua kali za uchunguzi kwa kiwango cha juu kabisa," alisema msemaji wa USCIS, Matthew Tragesser.
"Manufaa ya uhamiaji—ikiwa ni pamoja na kuishi na kufanya kazi Marekani—yanabaki kuwa fursa, si haki."
Kulingana na USCIS, mabadiliko haya mapya ya mwongozo yalianza kutekelezwa mara moja, na yataathiri maombi yanayosubiri au yaliyowasilishwa kuanzia tarehe ya kuchapishwa.
Ni kupinga Uyahudi pekee
Ingawa inaeleweka kuwa Marekani ingechukua msimamo kama huo dhidi ya maoni yanayodaiwa kuwa "kupinga Marekani," chuki pekee isiyohusiana na Marekani iliyoongezwa kwenye mwongozo mpya ni kupinga Uyahudi.
Hii inaweka mwongozo mpya, na utawala wa Trump kwa ujumla, katika nafasi ya kushangaza, kwani inaweza kuashiria kuwa serikali haichukulii aina nyingine za chuki kwa uzito sawa.
Ingawa kupinga Uyahudi kwa maana halisi kunajumuisha Waarabu, maneno kama kupinga Waarabu au chuki dhidi ya Uislamu mara nyingi hutumika kuelezea matukio ya chuki dhidi ya Waarabu na Waislamu. Zote mbili hazijajumuishwa kwenye mwongozo mpya.
Aina nyingine za chuki, ikiwa ni pamoja na ksenofobia, kutovumiliana kwa kidini, ubaguzi, na ubaguzi wa rangi, hazikujumuishwa kwenye mabadiliko hayo.
Maoni mengi hayaadhibiwi kisheria nchini Marekani; hata hivyo, vitendo vinavyosababishwa na maoni kama hayo vinaweza kuangukia kwenye makosa ya chuki na/au ubaguzi na kusababisha athari za kisheria.
Rais Donald Trump hapo awali ameonyesha utayari wake wa kukabiliana na maoni yoyote anayoyaona kuwa yanapinga Uyahudi.
Alikabiliana na wanafunzi wanaounga mkono Palestina, wakiwemo majina maarufu kama Mahmoud Khalil na Mohsen Mahdawi, kwa kuandamana kwenye vyuo vikuu kupinga mauaji ya halaiki yanayoendelea ya Israel huko Gaza.
Pia alilenga vyuo vikuu kwa kuruhusu maandamano hayo kwenye maeneo yao.