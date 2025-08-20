Shirika la Ndege la Turkish Airlines limetangaza kuwa ombi lake la kuwekeza dola milioni 349 katika shirika la ndege la Kihispania, Air Europa, limekubaliwa, hatua muhimu katika kupanua ushawishi wa shirika hilo kimataifa.

“Kuhusiana na hili, tumejulishwa kuwa ombi la uwekezaji lililowasilishwa na kampuni yetu limekubaliwa na Air Europa, na mchakato sasa umeingia katika hatua ya maandalizi ya nyaraka za makubaliano na kuanza kwa taratibu rasmi za kufunga mkataba,” shirika hilo lilisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye Jukwaa la Uwazi la Umma la Uturuki (KAP).

Ununuzi huu unahusisha uwekezaji wa €300 milioni, ambapo sehemu kubwa itakuwa kwa njia ya ongezeko la mtaji. Katika hatua ya kufunga mkataba, marekebisho ya kiufundi na kifedha yataamua asilimia halisi ya hisa za wachache zitakazonunuliwa.

Turkish Airlines ilisema hatua hii ni sehemu ya mkakati wake wa kuimarisha nafasi yake katika sekta ya anga kimataifa, kufungua masoko mapya ya utalii katika Amerika ya Kusini, na kuongeza idadi ya abiria na mizigo kati ya Hispania na Uturuki.

Shirika hilo liliongeza kuwa kuboresha muunganisho wa safari za ndege hakutaimarisha tu uhusiano wa pande mbili, bali pia kuchangia kiuchumi kwa kuvutia watalii zaidi nchini Uturuki.