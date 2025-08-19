AFRIKA
Zaidi ya magaidi 100 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi ya Somalia
Kitengo cha kijeshi chenye uwezo wa juu, kikiungwa mkono na washirika wa kimataifa, kimefanya operesheni ambayo pia iliharibu maficho ya magaidi.
Waziri wa Habari wa Somalia alisema serikali ya nchi hio inasalia na nia ya kutokomeza ugaidi. / / Reuters
Zaidi ya magaidi 100 wa al-Shabaab waliuawa katika operesheni ya jeshi la Somalia, afisa wa usalama alisema Jumatatu.

Operesheni hiyo, iliyofanywa na kikosi cha Danab, inayohusisha mashambulizi ya anga, ilifanyika katika maeneo ya karibu na mji wa Awdhegle katika eneo la Lower Shabelle, afisa wa usalama aliiambia Anadolu kwa sharti la kutotajwa.

Hatua hiyo ilianza Jumapili usiku na kuendelea hadi asubuhi ya Jumatatu, afisa huyo aliongeza.

Shirika la Taifa la Habari la Somalia (SONNA) pia liliripoti kuhusu operesheni hiyo, likisema iliharibu maficho yanayotumiwa na magaidi hao.

Tangu mwezi Julai, jeshi la Somalia, likisaidiwa na Kikosi cha Mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia (AUSSOM), limezidisha operesheni dhidi ya kundi la kigaidi lenye mafungamano na al-Qaeda katika eneo la Lower Shabelle.

Operesheni nyingi za Wanajeshi wa Kitaifa wa Somalia na washirika wa ndani dhidi ya al-Shabaab "zinaleta maendeleo madhubuti," Waziri wa Habari Daud Aweis alisema katika taarifa yake fupi Jumapili.

Aliongeza kuwa zaidi ya magaidi 150 waliuawa, miji kadhaa kukombolewa, huku gaidi mmoja alikamatwa akiwa hai na maghala ya silaha yalikamatwa.

Serikali ya Somalia inasalia na nia ya kutokomeza ugaidi, alisema, bila kufafanua ni lini na wapi magaidi hao waliuawa.

Al-Shabaab, ambayo imeanzisha uasi dhidi ya serikali ya Somalia kwa zaidi ya miaka 16, mara kwa mara inalenga vikosi vya usalama, maafisa wa serikali na raia.

