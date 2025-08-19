Zaidi ya magaidi 100 wa al-Shabaab waliuawa katika operesheni ya jeshi la Somalia, afisa wa usalama alisema Jumatatu.

Operesheni hiyo, iliyofanywa na kikosi cha Danab, inayohusisha mashambulizi ya anga, ilifanyika katika maeneo ya karibu na mji wa Awdhegle katika eneo la Lower Shabelle, afisa wa usalama aliiambia Anadolu kwa sharti la kutotajwa.

Hatua hiyo ilianza Jumapili usiku na kuendelea hadi asubuhi ya Jumatatu, afisa huyo aliongeza.

Shirika la Taifa la Habari la Somalia (SONNA) pia liliripoti kuhusu operesheni hiyo, likisema iliharibu maficho yanayotumiwa na magaidi hao.

Tangu mwezi Julai, jeshi la Somalia, likisaidiwa na Kikosi cha Mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia (AUSSOM), limezidisha operesheni dhidi ya kundi la kigaidi lenye mafungamano na al-Qaeda katika eneo la Lower Shabelle.