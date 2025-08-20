Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa kufanikisha makubaliano ya amani nchini Ukraine kunaweza kuboresha nafasi zake za kuingia mbinguni, akitania kuwa nafasi zake za kuingia maisha ya baadae kwa sasa ni ndogo.

"Nataka kujaribu kufika mbinguni ikiwa inawezekana," Trump aliambia kipindi cha asubuhi cha Fox News, "Fox & Friends." "Ninasikia sifanyi vizuri — ninasikia niko chini kabisa! Lakini kama nitaweza kufika mbinguni, hii itakuwa moja ya sababu."

Rais huyo mwenye umri wa miaka 79 hapo awali aliwahi kuhusisha juhudi zake za kumaliza vita vya Urusi nchini Ukraine na matumaini yake ya kushinda Tuzo ya Amani ya Nobel.

Hata hivyo, maoni yake ya hivi karibuni yalionyesha motisha zaidi ya kutafuta kutambuliwa duniani.

Kwa viwango vya kawaida, rekodi ya Trump iko mbali na kuwa ya kiungwana. Yeye ni rais wa kwanza wa Marekani kuwa na hatia ya jinai, kutokana na kesi ya malipo ya kuficha ukweli inayohusisha mwigizaji wa filamu za kingono. Alifunguliwa mashtaka mara mbili, na kazi yake imejaa kashfa.

‘Kuokolewa na Mungu’