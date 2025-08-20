Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa kufanikisha makubaliano ya amani nchini Ukraine kunaweza kuboresha nafasi zake za kuingia mbinguni, akitania kuwa nafasi zake za kuingia maisha ya baadae kwa sasa ni ndogo.
"Nataka kujaribu kufika mbinguni ikiwa inawezekana," Trump aliambia kipindi cha asubuhi cha Fox News, "Fox & Friends." "Ninasikia sifanyi vizuri — ninasikia niko chini kabisa! Lakini kama nitaweza kufika mbinguni, hii itakuwa moja ya sababu."
Rais huyo mwenye umri wa miaka 79 hapo awali aliwahi kuhusisha juhudi zake za kumaliza vita vya Urusi nchini Ukraine na matumaini yake ya kushinda Tuzo ya Amani ya Nobel.
Hata hivyo, maoni yake ya hivi karibuni yalionyesha motisha zaidi ya kutafuta kutambuliwa duniani.
Kwa viwango vya kawaida, rekodi ya Trump iko mbali na kuwa ya kiungwana. Yeye ni rais wa kwanza wa Marekani kuwa na hatia ya jinai, kutokana na kesi ya malipo ya kuficha ukweli inayohusisha mwigizaji wa filamu za kingono. Alifunguliwa mashtaka mara mbili, na kazi yake imejaa kashfa.
‘Kuokolewa na Mungu’
Hata hivyo, Trump ameanza kutumia lugha yenye mwelekeo wa kidini zaidi tangu alipoepuka jaribio la mauaji mwaka jana. Wakati wa kuapishwa kwake Januari, alitangaza kuwa ameokolewa na Mungu ili kuifanya Marekani kuwa kubwa tena.
Trump sasa anapata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wahafidhina wa kidini nchini Marekani. Amemteua Paula White kama mshauri wake rasmi wa kiroho, ambaye ameongoza mikutano ya maombi ambapo washiriki waliweka mikono yao juu ya rais katika hafla za Ikulu ya White House.
Msemaji wa Ikulu Karoline Leavitt aliwaambia waandishi wa habari Jumanne kuwa anaamini Trump alikuwa makini kuhusu maoni yake juu ya mbinguni. "Nadhani rais anataka kufika mbinguni, kama vile tunavyotumaini sote katika chumba hiki," alisema.
Leavitt, mwenye umri wa miaka 27, anajulikana kwa kuongoza vipindi vya maombi kabla ya mikutano yake na waandishi wa habari.
Trump ameendelea kusisitiza kuwa kumaliza vita vya Ukraine ni lengo kuu la urais wake, akilielezea si tu kama jukumu la kidiplomasia au kisiasa, bali pia kama jukumu la kimaadili na kiroho.