AFRIKA
2 dk kusoma
Somalia inakabiliwa na ongezeko la dondakoo kutokana na uhaba wa chanjo na kupungua misaada
Dondakoo au Diphtheria, ugonjwa wa bakteria unaosababisha kuvimba kwa tezi, matatizo ya kupumua na homa na huathiri zaidi watoto, unaweza kuzuilika kwa chanjo iliyopatikana kwa wingi katikati ya karne ya 20.
Somalia inakabiliwa na ongezeko la dondakoo kutokana na uhaba wa chanjo na kupungua misaada
Bajeti kubwa ya Afya ya somalia inategemea ufadhili wa nje / Reuters
tokea siku moja

Maambukizi ya ugonjwa wa Dondoakoo au Diphtheria yameongezeka kwa kasi mwaka huu nchini Somalia, ambapo matibabu yameathiriwa na uhaba wa chanjo na kupunguzwa kwa misaada ya Marekani, maafisa wa Somalia walisema.

Zaidi ya maambukizi 1,600, ikiwa ni pamoja na vifo 87, zimerekodiwa, kutoka kesi 838 na vifo 56 katika mwaka wote wa 2024, alisema Hussein Abdukar Muhidin, mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Kitaifa ya Afya ya Somalia.

Dondakoo au Diphtheria, ugonjwa wa bakteria unaosababisha kuvimba kwa tezi, matatizo ya kupumua na homa na huathiri zaidi watoto, unaweza kuzuilika kwa chanjo iliyopatikana kwa wingi katikati ya karne ya 20.

Viwango vya chanjo ya watoto nchini Somalia vimeimarika katika muongo mmoja uliopita, lakini mamia ya maelfu ya watoto bado hawajachanjwa kikamilifu.

Bajeti kubwa ya afya inategemea wafadhili

Waziri wa Afya Ali Haji Adam alisema serikali ilijitahidi kupata chanjo ya kutosha kutokana na uhaba wa kimataifa na kwamba kupunguzwa kwa misaada ya Marekani kunafanya iwe vigumu kusambaza dozi ilizokuwa nazo.

Zilizopendekezwa

Kabla ya Rais Donald Trump kukata misaada mingi ya kigeni mapema mwaka huu, Marekani ilikuwa mfadhili mkuu wa kibinadamu kwa Somalia, ambayo karibu bajeti yake ya afya yote inafadhiliwa na wafadhili.

"Kukatwa kwa misaada ya Marekani kuliathiri sana fedha za afya ilizokuwa zikitoa kwa Somalia. Vituo vingi vya afya vilifungwa. Timu za chanjo zinazohamishika ambazo zilipeleka chanjo katika maeneo ya mbali zilipoteza ufadhili na sasa hazifanyi kazi," alisema Adam.

Ahadi za jumla za usaidizi wa kigeni wa Marekani kwa Somalia zinafikia dola milioni 149 kwa mwaka wa fedha unaomalizika Septemba 30, ikilinganishwa na dola milioni 765 katika mwaka wa fedha uliopita, kulingana na takwimu za serikali ya Marekani.



CHANZO:Reuters
Soma zaidi
DRC, waasi wa M23 washindwa kufikia makubaliano ya amani ya Doha
Hamas yakubali mapendekezo ya wapatanishi kusitisha mapigano siku 60 Gaza: Vyombo vya Misri
Marekani yaweka sheria kali za viza kwa raia wa Nigeria, yachunguza mitandao ya kijamii ya waombaji
Israel yapeleka msaada Sudan Kusini huku ikiendeleza njaa Gaza
Zaidi ya 40 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka nchini Nigeria
Takriban watu tisa wameuawa katika shambulizi la ADF mashariki mwa DRC
Ufaransa inataka kuachiliwa kwa raia wake waliokamatwa nchini Mali kwa 'kuvuruga' serikali
Uganda inalenga mauzo ya juu ya dhahabu nje ya nchi baada ya kuzindua kiwanda kikubwa cha kusafisha
Burundi yaweka msingi wa reli ya kwanza kuungana na Tanzania
Erdogan aadhimisha miaka 26 tangu tetemeko la ardhi la Marmara, awaomboleze waathiriwa
RSF imewaua watu wengi katika shambulio dhidi ya kambi ya Darfur iliyoathiriwa na njaa
Next Sosyal inapita watumiaji zaidi ya 1M, ikitoa nafasi ya kujieleza bila malipo
Mkutano wa Trump-Putin unatoa 'msukumo mpya' wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine: Erdogan
Uturuki inatuma salamu za rambirambi kufuatia maafa makubwa ya mafuriko Pakistan
Kamati ya Wakristo wa Palestina inasema Israel inatekeleza uchokozi 'usio kifani' dhidi ya makanisa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us