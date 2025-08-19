ULIMWENGU
1 dk kusoma
Air Canada kufikia 'makubaliano ya muda' na chama cha wafanyakazi ili kumaliza mgomo
Majadiliano yalianza tena usiku wa Jumatatu baada ya chama cha wafanyakazi wa ndege kukataa amri ya kurudi kazini; makubaliano hayo yanajumuisha dhamana za malipo ya muda wa ardhi.
Air Canada kufikia 'makubaliano ya muda' na chama cha wafanyakazi ili kumaliza mgomo
Wasafiri wa Air Canada waliokwama wakati mgomo wa wafanyakazi uliendelea katika uwanja wa ndege wa Pearson mjini Toronto, Jumatatu, Agosti 18, 2025. / AP
tokea masaa 17

Muungano wa wahudumu wa ndege wa Air Canada wapatao 10,000 ulitangaza mapema Jumanne kwamba umefikia "makubaliano ya muda" kumaliza mgomo.

Air Canada na muungano huo walianza tena mazungumzo Jumatatu usiku kwa mara ya kwanza tangu mgomo ulipoanza mwishoni mwa wiki.

Mgomo huo unawaathiri takriban wasafiri 130,000 kila siku katika kipindi cha kilele cha msimu wa safari za kiangazi.

Muungano ulisema makubaliano hayo yatahakikisha malipo ya wanachama kwa kazi wanayofanya wakati ndege zikiwa ardhini, jambo ambalo lilikuwa moja ya masuala makuu yaliyochochea mgomo.

Zilizopendekezwa

Makubaliano hayo yalifuatia tangazo la muungano kwamba wahudumu wa ndege hawatarudi kazini hata baada ya mgomo kutangazwa kuwa kinyume cha sheria.

Air Canada ilikuwa imesitisha shughuli zote baada ya wahudumu wa ndege wapatao 10,000 kuanza mgomo uliosababishwa na mzozo wa mishahara muda mfupi baada ya saa sita usiku Jumamosi.

Masaa machache baadae, Waziri wa Sera ya Kazi wa Canada, Patty Hajdu, alichukua hatua ya kutumia kifungu cha kisheria ambacho kingesitisha mgomo huo na kulazimisha pande zote mbili kuingia kwenye kutafuta suluhu ya lazima.

"Huu siyo uamuzi niliouchukua kwa wepesi. Uwezekano wa athari mbaya za haraka kwa Wacanada na uchumi wetu ni mkubwa sana," Hajdu aliwaambia waandishi wa habari.

Soma zaidi
DRC, waasi wa M23 washindwa kufikia makubaliano ya amani ya Doha
Hamas yakubali mapendekezo ya wapatanishi kusitisha mapigano siku 60 Gaza: Vyombo vya Misri
Marekani yaweka sheria kali za viza kwa raia wa Nigeria, yachunguza mitandao ya kijamii ya waombaji
Israel yapeleka msaada Sudan Kusini huku ikiendeleza njaa Gaza
Zaidi ya 40 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka nchini Nigeria
Takriban watu tisa wameuawa katika shambulizi la ADF mashariki mwa DRC
Ufaransa inataka kuachiliwa kwa raia wake waliokamatwa nchini Mali kwa 'kuvuruga' serikali
Uganda inalenga mauzo ya juu ya dhahabu nje ya nchi baada ya kuzindua kiwanda kikubwa cha kusafisha
Burundi yaweka msingi wa reli ya kwanza kuungana na Tanzania
Erdogan aadhimisha miaka 26 tangu tetemeko la ardhi la Marmara, awaomboleze waathiriwa
RSF imewaua watu wengi katika shambulio dhidi ya kambi ya Darfur iliyoathiriwa na njaa
Next Sosyal inapita watumiaji zaidi ya 1M, ikitoa nafasi ya kujieleza bila malipo
Mkutano wa Trump-Putin unatoa 'msukumo mpya' wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine: Erdogan
Uturuki inatuma salamu za rambirambi kufuatia maafa makubwa ya mafuriko Pakistan
Kamati ya Wakristo wa Palestina inasema Israel inatekeleza uchokozi 'usio kifani' dhidi ya makanisa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us