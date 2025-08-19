Muungano wa wahudumu wa ndege wa Air Canada wapatao 10,000 ulitangaza mapema Jumanne kwamba umefikia "makubaliano ya muda" kumaliza mgomo.

Air Canada na muungano huo walianza tena mazungumzo Jumatatu usiku kwa mara ya kwanza tangu mgomo ulipoanza mwishoni mwa wiki.

Mgomo huo unawaathiri takriban wasafiri 130,000 kila siku katika kipindi cha kilele cha msimu wa safari za kiangazi.

Muungano ulisema makubaliano hayo yatahakikisha malipo ya wanachama kwa kazi wanayofanya wakati ndege zikiwa ardhini, jambo ambalo lilikuwa moja ya masuala makuu yaliyochochea mgomo.