Muungano wa wahudumu wa ndege wa Air Canada wapatao 10,000 ulitangaza mapema Jumanne kwamba umefikia "makubaliano ya muda" kumaliza mgomo.
Air Canada na muungano huo walianza tena mazungumzo Jumatatu usiku kwa mara ya kwanza tangu mgomo ulipoanza mwishoni mwa wiki.
Mgomo huo unawaathiri takriban wasafiri 130,000 kila siku katika kipindi cha kilele cha msimu wa safari za kiangazi.
Muungano ulisema makubaliano hayo yatahakikisha malipo ya wanachama kwa kazi wanayofanya wakati ndege zikiwa ardhini, jambo ambalo lilikuwa moja ya masuala makuu yaliyochochea mgomo.
Makubaliano hayo yalifuatia tangazo la muungano kwamba wahudumu wa ndege hawatarudi kazini hata baada ya mgomo kutangazwa kuwa kinyume cha sheria.
Air Canada ilikuwa imesitisha shughuli zote baada ya wahudumu wa ndege wapatao 10,000 kuanza mgomo uliosababishwa na mzozo wa mishahara muda mfupi baada ya saa sita usiku Jumamosi.
Masaa machache baadae, Waziri wa Sera ya Kazi wa Canada, Patty Hajdu, alichukua hatua ya kutumia kifungu cha kisheria ambacho kingesitisha mgomo huo na kulazimisha pande zote mbili kuingia kwenye kutafuta suluhu ya lazima.
"Huu siyo uamuzi niliouchukua kwa wepesi. Uwezekano wa athari mbaya za haraka kwa Wacanada na uchumi wetu ni mkubwa sana," Hajdu aliwaambia waandishi wa habari.