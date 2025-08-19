Mke wa rais wa Uturuki Emine Erdogan atumia mtandao wa kijamii wa Uturuki wa NSosyal kwa mara ya kwanza, kwa ujumbe wa furaha na shukrani.

"Habari kutoka NSosyal. Nina furaha ya kuwa sehemu ya mtandao huu wa kijamii ulio huru na asilia, natoa shukrani zangu za dhati kwa kila mtu anayetupa fahari kama taifa," alisema kupitia chapisho lake siku ya Jumanne.

Inayohusiana Emine Erdoğan (@emineerdogan@sosyal.teknofest.app)

"Katika ulimwengu huu salama wa kidijitali, tutafikiri na kuzalisha kile chenye kutupa tunu zetu. Tuko tayari kwa safari mpya tukiwa na NSosyal."

Kuingia kwake kwenye mtandao huo kunakuja siku moja baada ya Rais Recep Tayyip Erdogan ajisajili kwenye mtandao wa NSosyal.