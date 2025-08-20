Ziara ya Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan nchini Somalia 2011 ilikuwa ya kihistoria na kubadilisha hatma ya nchi hiyo, waziri wa Somalia amesema.

Waziri wa Bandari na Uchukuzi wa Somalia Abdulkadir Mohamed Nur ameliambia shirika la habari la Anadolu katika mahojiano kuwa ziara ya Erdogan Agosti 2011 ilifanyika wakati wa kipindi kigumu zaidi kwa Somalia tangu mifumo ya taifa hilo kuporomoka mwaka 1990.

Ziara ya Erdogan mjini Mogadishu na mkewe Emine Erdogan, watoto, na mawaziri inakumbukwa kama siku ambayo haitosahauliwa Somalia, ambayo wakati huo ilikuwa inapitia kipindi kibaya cha ukame katika historia ya nchi hiyo, Nur alisema.

Baadhi ya maafisa wa Somalia wanasema ziara hii ilibadilisha muelekeo wa nchi hiyo na kuiondoa nchi katika kutengwa na kulifanya iwe katika agenda ya kimataifa, na kuimarisha uhusiano wa Uturuki na Somalia hadi katika ngazi ya kimkakati.

Nur alieleza kuwa Somalia, ambayo ilionekana kutengwa tangu mifumo ya serikali kuporomoka 1990, ilipitia kipindi kigumu cha ukame katika historia ya nchi hiyo.



"Siku hizo, Somalia ilikuwa nchi ambayo imetengwa na dunia na bila msaada. Wakati Rais Erdogan, pamoja na baraza lake, familia, na maafisa wake wote, alipowasili Somalia, mabadiliko makubwa yalitokea. Siyo tu kwa Uturuki kupokea misaada, lakini dunia nzima ilianza kuangazia Somalia," alieleza.

Nur alisisitiza kuwa Uturuki haijawahi kuitenga Somalia tangu wakati wa ziara ya Erdogan, akisema, "Tangu wakati huo, tumeimarika kila siku. Mchango wa Uturuki kwa ujenzi upya wa Somalia umekuwa wa muhimu sana."