UTURUKI
2 dk kusoma
Uturuki imeanza kazi katika njia muhimu ya reli ya Zangezur
Kukiwa na ufadhili wa dola bilioni 2.8, reli hiyo inatazamiwa kubeba abiria milioni 5.5 na mizigo milioni 15 kwa mwaka, huku kukiwa na njia za chini tano.
Uturuki imeanza kazi katika njia muhimu ya reli ya Zangezur
Njia hiyo ya reli itaimarisha ushoroba wa Zangezur, kuthibitisha nafasi ya Uturuki kama kiunganishi kati ya Ulaya na Asia. (Picha: AA) / AA
21 Agosti 2025

Uturuki itaweka msingi siku ya Ijumaa wa mradi mkubwa wa reli sehemu ya mashariki mwa nchi ambao utakuwa sehemu ya mkakati wa ushoroba wa Zangezur, njia muhimu katika eneo la mataifa ya Caucasus ya Kusini.

Waziri wa Uchukuzi na Miundombinu Abdulkadir Uraloglu ametangaza Alhamisi kuwa njia ya reli ya Kars-Igdir-Aralik-Dilucu, ambayo ni kilomita 224, itakuwa ushoroba muhimu, utakaounganisha Azerbaijan na eneo la Nakhchivan.

Inatarajiwa kubeba abiria milioni 5.5 na mizigo tani milioni 15 kila mwaka, reli hiyo pia itakuwa na njia za chini tano, Uraloglu alisema. Aliongeza kuwa fedha za nje dola bilioni 2.79 zimepatikana kupitia juhudi zilizoongozwa na Wizara ya Fedha ya Uturuki.

Tangazo hilo linakuja siku chache baada ya mkutano wa utatu katika Ikulu ya Marekani, ambapo Rais wa Azerbaijan İlham Aliyev, Waziri Mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan, na Rais wa Marekani Donald Trump walitia saini azimio la pamoja. 

Zilizopendekezwa

Makubaliano hayo yana lengo la kumaliza miongo kadhaa ya mgogoro kati ya Armenia na Azerbaijan, wakiahidi kumaliza mapigano, kurudisha uhusiano, na kufungua njia za usafiri — ikiwemo ushoroba wa Zangezur.

Njia hiyo imesababisha wasiwasi nchini Iran, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikipinga mradi huo, unaoonekana kulenga kupunguza ushawishi wa Iran kwa Armenia.

Siku ya Jumatatu, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alisafiri hadi jijini Yerevan kwa mazungumzo na viongozi wa Armenia na pia kuzungumza kuhusu njia.

Wachanganuzi wanasema mradi huo wa reli, ukiunganishwa pamoja na azimio la amani la hivi karibuni, unaweza kubadilisha mfumo wa biashara na usafiri katika eneo hilo la mataifa ya Caucasus ya Kusini.

CHANZO:TRT World and Agencies
Soma zaidi
Ziara ya Erdogan Somalia 2011 ilikuwa ya mabadiliko kwa historia ya nchi: waziri wa Somalia
Mkuu wa UN asema Afrika lazima ifaidike kwanza na madini yake muhimu
Uturuki inaunga mkono juhudi za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine, Erdogan amuambia Putin
Uhusiano na China 'umepiga hatua': Waziri Mkuu wa India
Uturuki yaongeza juhudi za kupatikana kwa 'Libya yenye umoja'
Tanzania: Chama cha CCM kufanya mchakato wa uteuzi wa wagombea ubunge, viti maalumu
Kenya yazindua mradi wa dola milioni 165.5 kurejesha Msitu wa Mau
Sudan imeripoti maambukizi 1,575 mapya ya kipindupindu na vifo 22 katika wiki moja
Operesheni kubwa za msaada za Uturuki huko Gaza: zimeorodheshwa
Trump asema makubaliano ya Ukraine yatamsaidia 'kuingia mbinguni'
Ofa ya Turkish Airlines ya kuwekeza $349M kwa Air Europa imekubaliwa
Marekani kuwachunguza wanaotafuta kazi, uraia kuhusu maoni ya chuki dhidi ya Marekani na Uyahudi
Fidan, Rubio wajadili matokeo ya mazungumzo ya Washington kumaliza vita vya Ukraine
Jamhuri ya Afrika ya Kati kufanya uchaguzi mkuu Disemba 28
Umoja wa Mataifa washtumu mashambulizi ya ADF yaliyowaua raia 52 Mashariki mwa DRC
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us