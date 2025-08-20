Mashirika yasiyo ya kiserikali (NGOs) nchini Uturuki yamekuwa yakifanya kazi kwa siku 683 kupunguza mgogoro wa chakula Gaza, uliosababishwa na mashambulizi ya Israel tangu Oktoba 7, 2023.

Mashirika haya yamekuwa yakituma mara kwa mara chakula, mavazi, dawa, vifaa vya matibabu na mahitaji mengine muhimu, huku juhudi zao zikilenga kukabiliana na uhaba wa chakula unaozidi kuwa mbaya.

Hilali Nyekundu ya Uturuki

Hilali Nyekundu ya Uturuki imeongoza misheni tano za "Meli za Wema," ikituma meli 10 zenye shehena ya malori 869 (tani 15,089) za msaada, hasa chakula, bidhaa za usafi na vifaa vya matibabu.

Mnamo Januari, ilitoa makopo 52,164 ya nyama kutoka kwa michango ya Eid Al Adha kupitia Mamlaka ya Maafa na Dharura ya Uturuki (AFAD) na UNRWA, huku tani nyingine 261 za nyama ya makopo kutoka meli ya 15 ya msaada ya Uturuki zikisubiri kuingia.

Vikundi vya supu vya Hilali Nyekundu vinahudumia hadi milo 21,000 kwa siku Gaza, na jumla ya milo milioni 6.83 imesambazwa hadi sasa. Pia imetoa tani 400 za vifaa vilivyonunuliwa ndani ya Gaza, na tangu Novemba 2024 imesambaza lita milioni 1.66 za maji ya kunywa, huku usambazaji ukitarajiwa kuendelea hali zitakaporuhusu.

Kufikia Novemba 29, 2024, ilianza kusambaza maji ya kunywa Gaza kupitia mizinga, ikitoa lita 20 kwa kila familia na jumla ya tani 20 za maji kwa siku. Kufikia sasa, malori 165 kati ya 405 ya msaada yamepakuliwa katika ghala la Hilali Nyekundu ya Misri na kuingia Gaza kufikia Agosti 3, huku uchambuzi wa shehena iliyobaki ukiendelea.

Deniz Feneri

Chama cha Deniz Feneri kinatoa milo ya moto kwa watu 15,000 kila siku kupitia vikundi 10 vya supu vilivyoanzishwa kaskazini, kusini na katikati mwa Gaza. Milo hii inasambazwa kwa kambi na familia zinazohitaji kupitia wajitolea na wafanyakazi wa ndani.

Kukabiliana na moja ya changamoto kubwa zaidi Gaza — upatikanaji wa maji baada ya uharibifu wa miundombinu — chama hiki pia kinatoa tani 15 za maji safi ya kunywa kila siku na kinaendelea kuendesha visima viwili.

Aidha, kinatoa msaada wa chakula kwa Hospitali ya Al Wafa huko Gaza, ikijumuisha milo mitatu kwa siku kwa wagonjwa na walezi wao.

Shirika la Msaada wa Kibinadamu la IHH

Tangu kuanza kwa mashambulizi, Shirika la Msaada wa Kibinadamu la IHH limegawa milo ya moto milioni 35.19 katika eneo hilo. Shirika hili pia limepeleka mikate milioni 127.63 na bidhaa za chakula milioni 1.2, zikiwemo vyakula vya makopo, pasta, pakiti za chakula kilicho tayari kuliwa na juisi za matunda.