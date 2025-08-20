Wizara ya Afya ya Sudan ilisema Jumanne kwamba maambukizi 1,575 mapya ya kipindupindu na vifo 22 vilirekodiwa kote nchini katika wiki iliyopita.

Wizara hiyo ilisema katika taarifa kwamba jumla ya maambukizi hiyo sasa imefikia 101,450, pamoja na vifo 2,515, katika majimbo 18 ya nchi hiyo tangu kuzuka kwa ugonjwa huo na kutangazwa mnamo Agosti 2024.

Janga la afya linakuja wakati jeshi la Sudan na kikosi cha RSF wamekuwa wakipigana vita tangu Aprili 2023 ambavyo vimeua zaidi ya watu 20,000 na milioni 14 kuyahama makazi yao, kulingana na UN na serikali za mitaa.