AFRIKA
1 dk kusoma
Sudan imeripoti maambukizi 1,575 mapya ya kipindupindu na vifo 22 katika wiki moja
Jumla ya maambukizi yanazidi 101,000, ikijumuisha vifo zaidi ya 2,500 huku janga la afya likizidi kuwa baya katika nchi inayoshuhudia vita vinavyoendelea kati ya jeshi na kikosi cha RSF.
Sudan imeripoti maambukizi 1,575 mapya ya kipindupindu na vifo 22 katika wiki moja
Sudan imekuwa moja ya maeneo hatari zaidi kwa wafanyakazi wa misaada duniani. /
20 Agosti 2025

Wizara ya Afya ya Sudan ilisema Jumanne kwamba maambukizi 1,575 mapya ya kipindupindu na vifo 22 vilirekodiwa kote nchini katika wiki iliyopita.

Wizara hiyo ilisema katika taarifa kwamba jumla ya maambukizi hiyo sasa imefikia 101,450, pamoja na vifo 2,515, katika majimbo 18 ya nchi hiyo tangu kuzuka kwa ugonjwa huo na kutangazwa mnamo Agosti 2024.

Janga la afya linakuja wakati jeshi la Sudan na kikosi cha RSF wamekuwa wakipigana vita tangu Aprili 2023 ambavyo vimeua zaidi ya watu 20,000 na milioni 14 kuyahama makazi yao, kulingana na UN na serikali za mitaa.

Zilizopendekezwa

Utafiti kutoka vyuo vikuu vya Marekani, hata hivyo, unakadiria idadi ya vifo kuwa karibu 130,000.

InayohusianaTRT Global - Zaidi ya mataifa 30 yahimiza kusitishwa kuzingirwa kwa mji wa El Fasher nchini Sudan
CHANZO:AA
Soma zaidi
Ziara ya Erdogan Somalia 2011 ilikuwa ya mabadiliko kwa historia ya nchi: waziri wa Somalia
Mkuu wa UN asema Afrika lazima ifaidike kwanza na madini yake muhimu
Uturuki inaunga mkono juhudi za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine, Erdogan amuambia Putin
Uhusiano na China 'umepiga hatua': Waziri Mkuu wa India
Uturuki yaongeza juhudi za kupatikana kwa 'Libya yenye umoja'
Tanzania: Chama cha CCM kufanya mchakato wa uteuzi wa wagombea ubunge, viti maalumu
Kenya yazindua mradi wa dola milioni 165.5 kurejesha Msitu wa Mau
Sudan imeripoti maambukizi 1,575 mapya ya kipindupindu na vifo 22 katika wiki moja
Operesheni kubwa za msaada za Uturuki huko Gaza: zimeorodheshwa
Trump asema makubaliano ya Ukraine yatamsaidia 'kuingia mbinguni'
Ofa ya Turkish Airlines ya kuwekeza $349M kwa Air Europa imekubaliwa
Marekani kuwachunguza wanaotafuta kazi, uraia kuhusu maoni ya chuki dhidi ya Marekani na Uyahudi
Fidan, Rubio wajadili matokeo ya mazungumzo ya Washington kumaliza vita vya Ukraine
Jamhuri ya Afrika ya Kati kufanya uchaguzi mkuu Disemba 28
Umoja wa Mataifa washtumu mashambulizi ya ADF yaliyowaua raia 52 Mashariki mwa DRC
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us