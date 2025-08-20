Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo viongozi hao wawili walijadili matokeo ya mkutano wa hivi karibuni wa Alaska pamoja na uhusiano wa mataifa mawili, haswa katika sekta ya biashara.

Erdogan alisisitiza kuwa Ankara imefuatilia kwa karibu maendeleo kuhusu mchakato wa amani kati ya Urusi na Ukraine na imefanya juhudi za dhati tangu mwanzo wa vita ili kuchangia amani ya haki na ya kudumu, inasema taarifa iliyotolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Uturuki siku ya Jumatano.

Uturuki inaendelea kuunga mkono mbinu zinazolenga kufikia suluhu ya kudumu na kukomesha vita vya Urusi na Ukraine kwa kushirikisha pande zote.

Mazungumzo ya Istanbul

Kwa upande wake, Putin alionyesha shukrani kwa juhudi za Uturuki, akiangazia haswa mchakato wa Istanbul, na alimshukuru Erdogan kwa kuandaa na kuunga mkono mazungumzo ya amani.