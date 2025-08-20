Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo viongozi hao wawili walijadili matokeo ya mkutano wa hivi karibuni wa Alaska pamoja na uhusiano wa mataifa mawili, haswa katika sekta ya biashara.
Erdogan alisisitiza kuwa Ankara imefuatilia kwa karibu maendeleo kuhusu mchakato wa amani kati ya Urusi na Ukraine na imefanya juhudi za dhati tangu mwanzo wa vita ili kuchangia amani ya haki na ya kudumu, inasema taarifa iliyotolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Uturuki siku ya Jumatano.
Uturuki inaendelea kuunga mkono mbinu zinazolenga kufikia suluhu ya kudumu na kukomesha vita vya Urusi na Ukraine kwa kushirikisha pande zote.
Mazungumzo ya Istanbul
Kwa upande wake, Putin alionyesha shukrani kwa juhudi za Uturuki, akiangazia haswa mchakato wa Istanbul, na alimshukuru Erdogan kwa kuandaa na kuunga mkono mazungumzo ya amani.
Wakati wa wito huo, viongozi wote wawili walikubaliana juu ya umuhimu wa kudumisha mazungumzo kati ya Uturuki na Urusi kama kipengele muhimu katika kusimamia uhusiano wa mataifa mawili na kuchangia utulivu wa kikanda.
Uturuki hapo awali iliandaa mazungumzo ya hadhi ya juu mnamo Machi 2022, wakati wajumbe wa Urusi na Ukraine walipokutana Istanbul kwa mazungumzo ya moja kwa moja wiki chache baada ya vita kuanza.
Ingawa mazungumzo hayo yalikwama, yalifungua njia kwa makubaliano kama vile Mpango wa Nafaka wa Bahari Nyeusi ambao haupo sasa, ambao Uturuki na Umoja wa Mataifa pia walisimamia.
Istanbul imekuwa mwenyeji wa duru tatu za mazungumzo hadi sasa - Mei 16, Juni 2, na Julai 23 - yenye lengo la kufufua diplomasia ya moja kwa moja kati ya Moskow na Kiev baada ya miezi kadhaa ya kukwama kwa mazungumzo.