AFRIKA
1 dk kusoma
Tanzania: Chama cha CCM kufanya mchakato wa uteuzi wa wagombea ubunge, viti maalumu
Tanzania itafanya Uchaguzi Mkuu ambao utahusisha mchakato wa kumchagua rais, wabunge, madiwani na wajumbe wa baraza la wawakilishi, Oktoba 29, 2025.
Tanzania: Chama cha CCM kufanya mchakato wa uteuzi wa wagombea ubunge, viti maalumu
Katibu wa Halmashauri Kuu ya CCM Taifa, anayeshughulikia itikadi, uenezi na mafunzo Amos Makalla./Picha:@ccm_tanzania
20 Agosti 2025

Chama Cha Mapinduzi (CCM) cha nchini Tanzania, kitafanya kikao cha siku mbili chenye lengo la kufanya teuzi za Wagombea Ubunge, wa Bunge la nchi hiyo, wabunge wa Viti Maalumu, Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar na Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Viti Maalum.

Kulingana na taarifa iliyotolewa na Katibu wa Halmashauri Kuu ya CCM Taifa, anayeshughulikia itikadi, uenezi na mafunzo Amos Makalla, vikao hivyo ambavyo vitaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mwenyekiti wa CCM, vitafanyika Agosti 21 na 23, 2025 jijini Dodoma.

Zilizopendekezwa
CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
Ziara ya Erdogan Somalia 2011 ilikuwa ya mabadiliko kwa historia ya nchi: waziri wa Somalia
Mkuu wa UN asema Afrika lazima ifaidike kwanza na madini yake muhimu
Uturuki inaunga mkono juhudi za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine, Erdogan amuambia Putin
Uhusiano na China 'umepiga hatua': Waziri Mkuu wa India
Uturuki yaongeza juhudi za kupatikana kwa 'Libya yenye umoja'
Tanzania: Chama cha CCM kufanya mchakato wa uteuzi wa wagombea ubunge, viti maalumu
Kenya yazindua mradi wa dola milioni 165.5 kurejesha Msitu wa Mau
Sudan imeripoti maambukizi 1,575 mapya ya kipindupindu na vifo 22 katika wiki moja
Operesheni kubwa za msaada za Uturuki huko Gaza: zimeorodheshwa
Trump asema makubaliano ya Ukraine yatamsaidia 'kuingia mbinguni'
Ofa ya Turkish Airlines ya kuwekeza $349M kwa Air Europa imekubaliwa
Marekani kuwachunguza wanaotafuta kazi, uraia kuhusu maoni ya chuki dhidi ya Marekani na Uyahudi
Fidan, Rubio wajadili matokeo ya mazungumzo ya Washington kumaliza vita vya Ukraine
Jamhuri ya Afrika ya Kati kufanya uchaguzi mkuu Disemba 28
Umoja wa Mataifa washtumu mashambulizi ya ADF yaliyowaua raia 52 Mashariki mwa DRC
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us