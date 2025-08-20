Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres siku ya Alhamisi alitoa wito wa kuwepo kwa ushirikiano mkubwa wa dunia na Afrika siku ya Alhamisi, akisisitiza kuwa nchi zenye utajiri mkubwa wa madini lazima zifaidike na kwanza.
Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Kimataifa kwa Afrika (TICAD) huko Yokohama, Guterres anasema Afrika ina madini mengi muhimu na inahitaji kuimarisha teknolojia endelevu lakini bado haijaweza kufaidika na madini hayo.
“Lakini nchi ambazo zina madini zinatakiwa kuwa za kwanza kufaidi zaidi, huku zikiongeza thamani duniani,” alisema, kulingana na taarifa kutoka ofisini kwake.
Ikiwa ina idadi ya vijana zaidi, na yenye raslimali za asili nyingi, na ari ya ujasiriamali, "Afrika ina matumaini ya kushamiri," Guterres alisema.
Mkuu wa Umoja wa Mataifa pia alisisitiza kuhusu mabadiliko ya utawala bora duniani, ikiwemo nafasi ya kudumu ya Afrika katika Baraza la Usalama na ushawishi zaidi katika taasisi za kimataifa za fedha.
“Afrika imekuwa na sauti mahsusi katika kufanya maamuzi ambayo yanaathiri mustakabali wake — ikiwemo mabadiliko katika Baraza la Usalama, ambapo Afrika haina mwanachama wa Afrika, na maeneo mengine pia hayana uwakilishi kabisa,” alisema.
Guterres pia alieleza hatua madhubuti kuhusu nafuu ya madeni, akieleza kuwa kwa sasa nchi 34 zinatumia fedha nyingi katika kulipa madeni kuliko katika masuala ya afya na elimu.
Mkutano huo wa siku tatu wa Japan umeleta pamoja viongozi na wawakilishi kutoka mataifa karibu 50 ya Afrika, pamoja na maafisa wa mashirika ya kimataifa.
Kwingineko, Guterres alikutana na Waziri Mkuu wa Japan Shigeru Ishiba. Wawili hao walijadili mabadiliko ya Umoja wa Mataifa, silaha za nyuklia na maandalizi ya maonesho ya Expo 2025 mjini Osaka.