Makamu wa Rais wa Uturuki amesema kuwa nchi yake imesisitiza kuwa tayari kuchukua uongozi katika nyanja zote kuhakikisha amani ya kudumu katika vita kati ya Urusi na Ukraine.

Katika ujumbe aliotoa kwenye mtandao wa kijamii wa Uturuki, NSosyal, Cevdet Yilmaz alisema Alhamisi kwamba alihudhuria mkutano wa tano wa Viongozi wa Muungano Unaounga Mkono Ukraine kwa njia ya mtandao, ambapo alikuwa amehudhuria mara nne awali akimwakilisha Rais Recep Tayyip Erdogan.

“Katika kikao hicho, kilichoandaliwa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, jitihada za kidiplomasia za kufanikisha amani ya haki na ya kudumu nchini Ukraine kufuatia hatua iliyochukuliwa na Rais wa Marekani Donald Trump zilijadiliwa,” alisema Yilmaz.