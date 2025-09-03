Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan, Jumanne alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Saudi Arabia, Mwanamfalme Faisal bin Farhan, kujadili mkutano ujao kuhusu kutambuliwa kwa Taifa la Palestina na juhudi zinazoendelea za misaada ya kibinadamu kwa Gaza.

Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia, Fidan na bin Farhan walipitia maandalizi ya mkutano wa Septemba 22 huko New York kuhusu kutambuliwa kwa Palestina na kutathmini juhudi za kufikisha misaada ya kibinadamu kwa Gaza.

Pia Jumanne, Fidan alizungumza kwa simu na mwenzake wa Oman, Badr bin Hamad Al-Busaidi, kujadili juhudi za kutambuliwa kwa Taifa la Palestina na mgogoro wa kibinadamu unaoendelea Gaza.