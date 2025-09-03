Misheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa zinakabiliwa na changamoto kubwa za kifedha, na kupunguzwa kwa msaada wa kifedha kutoka Marekani kunaweza kupunguza uwezo wa kulinda raia katika maeneo kama Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, msemaji wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa alisema Jumanne.

Rais wa Marekani, Donald Trump, wiki iliyopita alifuta msaada wa dola bilioni 4.9 wa misaada ya kigeni uliokuwa umeidhinishwa na Bunge la Congress. Hii inajumuisha takriban dola milioni 800 za ufadhili wa kulinda amani uliotengwa kwa mwaka wa 2024 na 2025, kulingana na ujumbe wa utawala wa Trump kwa Congress.

Ofisi ya bajeti ya Ikulu ya Marekani tayari imependekeza kuondoa ufadhili wa misheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa ifikapo mwaka 2026, ikitaja kushindwa kwa operesheni katika Mali, Lebanon, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.

Washington ni mchangiaji mkubwa zaidi, ikichangia asilimia 27 ya bajeti ya dola bilioni 5.6 ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa.

Misheni 11 za kulinda amani za Umoja wa Mataifa zinaendelea.

"Bila rasilimali za kutosha, tutafanya kazi kidogo kwa rasilimali chache, jambo ambalo linaweza kuwa na athari kubwa kwa amani na usalama katika maeneo kama Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ambapo changamoto za kifedha zinaweza kupunguza sana uwezo wetu wa kulinda raia," msemaji wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa alisema mjini New York.

"Tunawahimiza wanachama wote wa Umoja wa Mataifa kulipa michango yao kwa kulinda amani kikamilifu na kwa wakati ili kuendeleza kazi muhimu na athari za kulinda amani," msemaji huyo aliongeza.