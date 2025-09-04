UTURUKI
2 dk kusoma
Uturuki kamwe haitakaa kimya juu ya ukandamizaji wa Netanyahu dhidi ya Palestina: Erdogan
"Licha ya ukosefu wa haki, ukosefu wa usawa na ukandamizaji katika jiografia yetu, hatutawahi kukata tamaa," Rais wa Uturuki anasema.
Uturuki kamwe haitakaa kimya juu ya ukandamizaji wa Netanyahu dhidi ya Palestina: Erdogan
"Tunaona Waislamu wote kama matofali ya jengo moja na viungo vya mwili mmoja," Erdogan anasema. / / AA
4 Septemba 2025

Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesisitiza kuwa Uturuki haitakaa kimya wakati Wapalestina wakiteseka chini ya mashambulizi ya Israel, akimsuta Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu.

"Hatuwezi kukaa kimya kama watazamaji wa mateso huko Palestina au ukandamizaji wa dhalimu, yule kafiri anayeitwa Netanyahu," Erdogan alisema Jumatano, akihutubia tukio la ufunguzi wa Wiki ya ‘Mevlid-i Nebi’ ambayo ni hafla ya kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (SAW), iliofanyika jijini Ankara.

Rais aliongeza kuwa wasiwasi wa Uturuki unaenea nje ya mipaka yake, akisisitiza mshikamano na mataifa ya Kiislamu yaliyokumbwa na migogoro.

"Nusu ya mioyo yetu iko hapa; nusu nyingine iko Gaza, Palestina, Yemen, Sudan na Afghanistan, ambapo majeraha ya ulimwengu wa Kiislamu yanavuja damu," alisema.

Akisisitiza mada ya umoja, Erdogan alisema: “Tunaona Waislamu wote kama matofali ya jengo moja, na viungo vya mwili mmoja.”

Licha ya machafuko katika eneo lote, rais alihimiza kuwe na uvumilivu na ukaidi.

Zilizopendekezwa

"Sisi sio watu wasio na matumaini, na hatutakosa matumaini kamwe. Licha ya dhuluma, ukosefu wa usawa na uonevu katika jiografia yetu, hatutaweza kukata tamaa," alisema.

Israel ilifanya mashambulizi ya kikatili ya kijeshi huko Gaza, na kuua zaidi ya Wapalestina 63,700 huko Gaza tangu mwishoni mwa 2023.

Mashambulizi ya kijeshi yameharibu eneo hilo, ambalo linakabiliwa na njaa iliyosababishwa na Israel.

Tarehe 8 Agosti, Baraza la Mawaziri la Usalama la Israel pia liliidhinisha mpango wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa kuikalia Gaza hatua kwa hatua, kuanzia mji wa Gaza.

Novemba mwaka jana, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ilitoa hati za kukamatwa kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Waziri wake wa zamani wa Ulinzi Yoav Gallant kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu huko Gaza.

Israel pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya halaiki katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki kwa vita vyake dhidi ya eneo hilo.

CHANZO:TRT World
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us