Uturuki imetuma msaada wa kusaidia watu walioathiriwa na tetemeko la ardhi katika jimbo la Kunar nchini Afghanistan huku shughuli za uokoaji zikiingia siku ya tatu.

Tetemeko hilo kubwa lilisababisha maelfu ya watu kukosa makazi na vijiji kuwa magofu.

"Katika kukabiliana na maafa ya tetemeko la ardhi katika jimbo la Kunar la Afghanistan, ndege ya A400M ya Jeshi letu la Anga imeondoka kwenye Uwanja wa Ndege wa Kayseri/Erkilet kupeleka misaada kwa watu iliyotayarishwa na AFAD na Shirika la Hilali Nyekundu la Uturuki," Wizara ya Ulinzi ya Uturuki ilitangaza siku ya Jumatano kupitia mtandao wa X.

Afisa wa Taliban katika jimbo la Kunar, akizungumza na Anadolu kwa sharti la kutotajwa jina, alisema baadhi ya vifaa vya msaada vilianza kuwasili jana usiku katika baadhi ya maeneo ya mbali ambako uongozi wa mpito ulipopanga awali kuwahamisha watu katika maeneo salama.

"Wenyeji walikataa kuondoka kwa sababu miili ya wapendwa wao bado ilikuwa chini ya vifusi. Kisha tukaanza kusambaza mahema na vitu vingine muhimu," afisa huyo alisema.

Mkoa wa Kunar ndio eneo lililoathiriwa zaidi mashariki mwa Afghanistan, ambapo zaidi ya watu 1,400 wamekufa hadi sasa. Maafisa walisema eneo la milimani na barabara zilizoharibika zimefanya kuwa vigumu kutoa msaada, lakini maafisa wa uokoaji na misaada bado wamefika katika maeneo yote yaliyoathiriwa.

"Tunapelela misaada kwa magari inapowezekana, lakini katika maeneo yaliyokatizwa na tetemeko la ardhi, helikopta zinatumiwa kusafirisha vifaa na kuwahamisha waliojeruhiwa hospitalini," afisa huyo alisema.

'Changamoto kubwa'

Abdul Wahid, mkazi wa eneo la mkoa wa Kunar, alisema athari za mitetemeko bado zinaendelea, na kueneza hofu miongoni mwa umma.

Siku ya Jumanne, tetemeko jipya la ardhi la kipimo cha 5.2 lilipiga kaskazini mashariki mwa Afghanistan ambayo pia ilisikika kaskazini magharibi mwa Pakistan.