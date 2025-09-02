Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu kuongezeka kwa kuondoka kwa watu katika makazi yao na kuongezeka kwa vikwazo vya Israel kuhusu kupeleka misaada Gaza.

"Wenzetu wanatupa taarifa kuwa watu wanakimbia makazi yao, wakielekea maeneo ya pwani. Tangu Agosti 14, washirika wetu wanatuambia watu wanaondoka na wamepata idadi ya watu wapya zaidi ya 76,000 ambao wanaondoka makazi yao," msemaji Stephane Dujarric alisema katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumanne.

Alieleza kuwa "watu zaidi ya 23,000 kati ya hawa walikuwa wanatoka maeneo ya kaskazini hadi kusini mwa Gaza. Wengi wa walioondoka katika makazi yao wanatoka katika Jimbo la Gaza."

Akinukuu Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Masuala ya Uratibu na Misaada (OCHA), alisema kuwa "maeneo ya pwani katika mji yamejaa watu sana katika mahema, kulazimisha wale wanaokimbia kutoka Gaza City kuelekea maeneo ya kaskazini katika maeneo karibu na Zikim, ingawa maeneo hayo tayari wameonywa kuhusu kuondoka maeneo hayo."

Hali mbaya kwa watu wa Gaza