Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo siku ya Jumanne imeshtumu waasi wa M23 kwa kuhusika na ukiukwaji wa haki za binadamu na kulazimisha vijana kujiunga na mapigano ya uasi mashariki mwa nchi.

Akihutubia waandishi wa habari katika mji mkuu Kinshasa kuhusu hali ya usalama ya nchi hiyo, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Ndani Jacquemain Shabani anasema serikali imegundua kuwa waasi wamekiuka haki za binadamu dhidi ya raia katika maeneo yaliyokaliwa mashariki mwa Congo ya mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini.

“Hali ya usalama ni ile ile hasa kwa upande wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Tunaendelea kila siku kurekodi ukiukwaji wa haki za raia wetu wenyewe ambao wanaishi katika mazingira magumu, kutokana na ukosefu wa usalama,” alisema.

“Lazima ieleweke kuwa utekaji nyara wa vijana unaendelea, na kuwapeleka kwa lazima katika kujiunga nao kwenye mapigano.”

Mashariki mwa Congo kumekumbwa na machafuko kwa miongo kadhaa.

Kurejea tena kwa waasi wa M23 mwaka 2021, wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, kumetatiza hali ya mapigano zaidi.