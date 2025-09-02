Jumuiya ya Nchi za Kiarabu imeifutia deni la asilimia 75 Somalia kwa kile Balozi wa Somalia nchini Misri na Mwakilishi katika Jumuiya hiyo, Ali Abdi Aware, ameeleza kuwa mafanikio ya ‘‘kihistoria’’.

Balozi Aware alihutubia mkutano wa 164 wa Wawakilishi katika Jumuiya hiyo siku ya Jumanne mjini Cairo.

Alitoa shukrani za Somalia kwa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu na wanachama wake kwa kuunga mkono Somalia kuomba kufutiwa deni ambalo limekuwepo kwa miaka 38 lililotokana na kutolipa ada ya uanachama.

Jumuiya hiyo iliidhinisja kufutwa kwa asilimia 75 ya malimbikizo ya deni, Shirika la Habari la Somalia, Somali National News Agency limeripoti.