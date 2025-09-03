Gazeti la Le Figaro la Ufaransa limeripoti kuwa uwezo wa nguvu wa majini wa Uturuki utazidi ule wa meli ya kubebea ndege ya Ufaransa, ‘Charles de Gaulle’, mara tu meli mpya ya kitaifa ya kubebea ndege itakapozinduliwa.

Kwenye makala iliyochapishwa Jumanne, gazeti hilo liliashiria tangazo rasmi la Rais Recep Tayyip Erdogan kuhusu mradi wa National Aircraft Carrier wiki iliyopita katika maonesho ya TEKNOFEST — tamasha kubwa zaidi duniani la anga, na teknolojia.

Le Figaro liliutaja mradi huo kuwa “mradi mkubwa mno,” likieleza kuwa meli hiyo itakayojulikana kama MUGEM (kifupi cha Kituruki cha National Aircraft Carrier) itakuwa na urefu wa mita 285, upana wa mita 72 na uzito unaozidi tani 60,000.

Hivyo itazidi kwa uwazi Charles de Gaulle ya Ufaransa (mita 261 kwa urefu, tani 42,500), ambayo kwa sasa ndiyo meli kuu ya kivita ya Mediterania. Uturuki inalenga kuimarisha nguvu zake za baharini kupitia mradi huu mpya.

MUGEM inatarajiwa kuzinduliwa kati ya mwaka 2027–2028 na kuanza kutumika ifikapo 2030, ikiwa na uwezo wa kubeba ndege za kivita pamoja na ndege zisizo na rubani za kivita za kisasa (UCAVs).

Hii itakuwa meli ya kwanza ya kubebea ndege iliyobuniwa na kujengwa ndani ya Uturuki, hatua kubwa katika uwezo wa kikosi cha majini cha taifa hilo.

Uturuki kujiunga na ‘klabu ya kipekee’ ya meli za kubebea ndege

Mradi wa MUGEM unalenga kuimarisha uwepo wa Uturuki katika bahari ya Mediterania na pia katika ulingo wa kimataifa wa majini.