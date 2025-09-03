Shirika la ndege la kitaifa la Uturuki, Turkish Airlines, limeanza tena safari zake za ndege za ratiba kwenda Misrata, mji wa tatu kwa ukubwa nchini Libya, Jumanne baada ya kusitishwa kwa miaka 10.
Safari hizi, ambazo zilisitishwa mwaka 2015 kutokana na machafuko ya kiraia nchini humo, zimeanza tena kutoka Uwanja wa Ndege wa Istanbul.
Safari za ratiba zitafanyika mara tatu kwa wiki, siku za Jumanne, Alhamisi, na Jumamosi.
Abiria wataweza kusafiri kutoka Istanbul kwenda Misrata hadi Novemba 30 kwa tiketi zilizotolewa kabla ya Septemba 9 kwa bei ya kuanzia dola 349, na kutoka Misrata kwenda Istanbul kwa bei ya kuanzia dola 249.
'Udugu wa kihistoria'
Balozi wa Uturuki nchini Tripoli, Guven Begec, Waziri wa Uchukuzi wa Libya Muhammad Al-Shahoubi, Rais wa Mauzo wa Turkish Airlines Mahmut Yayla, na maafisa wengine kadhaa walihudhuria hafla ya ndege ya Turkish Airlines kutua katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Misrata.
Begec alisema kuwa kurejea kwa safari za ndege za Misrata ni matokeo ya udugu wa kihistoria kati ya nchi hizi mbili.
"Urafiki wetu, ushirikiano wetu, na mshikamano wetu ni wa kipekee. Mahusiano maalum yanatarajiwa kuzaa matokeo dhahiri. Kurejea kwa safari za ndege za Turkish Airlines kwenda Misrata ni jambo muhimu," alisema balozi huyo.
'Nafasi ya uongozi katika jamii ya kimataifa'
"Safari hizi zitachangia kwa kawaida mahusiano ya kibiashara, kiuchumi, na kibinadamu. Safari za ndege za Turkish Airlines pia zinabeba ujumbe wa kisiasa: Uturuki itaendelea kuchangia katika utulivu, usalama, na ustawi wa Libya. Itaendelea kuchukua nafasi ya uongozi katika suala hili katika jamii ya kimataifa," aliongeza balozi huyo.
Kwa upande wake, Al-Shahoubi alisema kuwa kurejea kwa safari za ndege za Turkish Airlines kwenda Misrata ni ishara ya msaada wa Türkiye kwa nchi yake.
Rais wa Mauzo wa Turkish Airlines, Mahmut Yayla, alisema kuwa kampuni yao inaendesha safari 18 za ndege kwenda Libya kila wiki.
Yayla alibainisha kuwa idadi hii itaongezeka zaidi katika kipindi kijacho.
'Msisimko wa kuunganisha mabara'
"Tunatarajia safari hizi kuchangia katika maendeleo ya wakazi wa eneo hilo na mahusiano kati ya nchi zetu mbili. Tunatarajia kurejea kwa safari hizi kuongeza uhusiano wa kijamii, kitamaduni, na kiuchumi kati ya Uturuki na Libya," alisema.
"Kama Turkish Airlines, tunahisi msisimko wa kuunganisha mabara wakati huu Misrata, mji wa tatu kwa ukubwa nchini Libya, ambao tuna uhusiano wa kihistoria nao. Tutaendelea kuchukua hatua za kimkakati kukidhi ukuaji wa kiuchumi na mahitaji ya kusafiri yanayoongezeka barani Afrika, na kwa kuzingatia hali ya soko inayobadilika, tutaendelea kupanua milango ya Afrika kwa dunia," Yayla aliongeza.