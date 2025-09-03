Shirika la ndege la kitaifa la Uturuki, Turkish Airlines, limeanza tena safari zake za ndege za ratiba kwenda Misrata, mji wa tatu kwa ukubwa nchini Libya, Jumanne baada ya kusitishwa kwa miaka 10.

Safari hizi, ambazo zilisitishwa mwaka 2015 kutokana na machafuko ya kiraia nchini humo, zimeanza tena kutoka Uwanja wa Ndege wa Istanbul.

Safari za ratiba zitafanyika mara tatu kwa wiki, siku za Jumanne, Alhamisi, na Jumamosi.

Abiria wataweza kusafiri kutoka Istanbul kwenda Misrata hadi Novemba 30 kwa tiketi zilizotolewa kabla ya Septemba 9 kwa bei ya kuanzia dola 349, na kutoka Misrata kwenda Istanbul kwa bei ya kuanzia dola 249.

'Udugu wa kihistoria'

Balozi wa Uturuki nchini Tripoli, Guven Begec, Waziri wa Uchukuzi wa Libya Muhammad Al-Shahoubi, Rais wa Mauzo wa Turkish Airlines Mahmut Yayla, na maafisa wengine kadhaa walihudhuria hafla ya ndege ya Turkish Airlines kutua katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Misrata.

Begec alisema kuwa kurejea kwa safari za ndege za Misrata ni matokeo ya udugu wa kihistoria kati ya nchi hizi mbili.

"Urafiki wetu, ushirikiano wetu, na mshikamano wetu ni wa kipekee. Mahusiano maalum yanatarajiwa kuzaa matokeo dhahiri. Kurejea kwa safari za ndege za Turkish Airlines kwenda Misrata ni jambo muhimu," alisema balozi huyo.