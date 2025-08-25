Mkuu wa Majeshi wa Israeli, Eyal Zamir, alimhimiza Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu Jumapili kukubali pendekezo la sasa la kubadilishana wafungwa, akionya kuwa uvamizi wa Mji wa Gaza unahatarisha maisha ya mateka.
Wito huu umetolewa wakati ambapo familia za mateka wa Israeli zinaongeza shinikizo la kufikiwa makubaliano ili wapendwa wao waachiliwe huru.
Alhamisi, Netanyahu aliamuru mazungumzo ya haraka kwa ajili ya kuachiliwa kwa mateka wote huku akiendelea na mipango ya kuvamia Mji wa Gaza na kuwahamisha wakazi wake.
Kauli za Netanyahu zinaonyesha kuwa huenda anatafuta makubaliano chini ya masharti mapya, huku wapatanishi wakisubiri jibu rasmi kutoka kwake kuhusu pendekezo la Misri na Qatar ambalo linafanana kwa kiasi kikubwa na makubaliano ya awali ya Israeli na ambalo hivi karibuni limekubaliwa na Hamas.
"Kuna makubaliano mezani, na yanapaswa kuchukuliwa sasa," Zamir alisema katika maoni yaliyoripotiwa na Kituo cha Israeli cha Channel 13.
"Jeshi limeweka masharti ya kukamilika kwake, na uamuzi sasa uko mikononi mwa Netanyahu."
Mkuu wa majeshi alirudia wasiwasi wake kuhusu mpango wa kuvamia Mji wa Gaza.
"Jeshi lina uwezo wa kuvamia Gaza, lakini operesheni hiyo inaweza kuhatarisha sana maisha ya mateka," alisema.
Familia za mateka zilikaribisha maoni ya Zamir.
Kubadilishana kwa awamu mbili
"Mkuu wa majeshi anaakisi matakwa ya wengi wa umma wa Israeli ya kufikiwa makubaliano ya kina ambayo yatarudisha mateka 50 na kumaliza vita," alisema katika taarifa.
Israeli inakadiria kuwa Hamas inashikilia mateka 50, wakiwemo 20 walio hai, huku Tel Aviv ikiwashikilia Wapalestina zaidi ya 10,800, kati ya ripoti za vikundi vya haki za binadamu kuhusu mateso na kupuuzwa kwa matibabu.
Ijumaa, Waziri wa Ulinzi Israel Katz aliridhia mipango ya jeshi ya kuvamia Mji wa Gaza, akiahidi mashambulizi makali na kuwahamisha wakazi.
Kulingana na Channel 12, pendekezo la sasa linajumuisha Israeli kujipanga upya karibu na mpaka ili kuruhusu misaada ya kibinadamu, kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa siku 60 ambapo kubadilishana kutafanyika kwa awamu mbili – kuachiliwa kwa mateka 10 walio hai na miili ya Waisraeli 18 kwa kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina – na mazungumzo kuhusu mipango ya kusitisha mapigano ya kudumu.
Israeli imeua takriban Wapalestina 62,700 huko Gaza tangu Oktoba 2023. Kampeni ya kijeshi imeharibu eneo hilo, ambalo linakabiliwa na njaa.
Novemba iliyopita, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ilitoa hati za kukamatwa kwa Netanyahu na Waziri wake wa zamani wa Ulinzi Yoav Gallant kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Gaza.
Israeli pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya kimbari katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki kwa vita vyake dhidi ya eneo hilo.