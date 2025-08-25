Mkuu wa Majeshi wa Israeli, Eyal Zamir, alimhimiza Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu Jumapili kukubali pendekezo la sasa la kubadilishana wafungwa, akionya kuwa uvamizi wa Mji wa Gaza unahatarisha maisha ya mateka.

Wito huu umetolewa wakati ambapo familia za mateka wa Israeli zinaongeza shinikizo la kufikiwa makubaliano ili wapendwa wao waachiliwe huru.

Alhamisi, Netanyahu aliamuru mazungumzo ya haraka kwa ajili ya kuachiliwa kwa mateka wote huku akiendelea na mipango ya kuvamia Mji wa Gaza na kuwahamisha wakazi wake.

Kauli za Netanyahu zinaonyesha kuwa huenda anatafuta makubaliano chini ya masharti mapya, huku wapatanishi wakisubiri jibu rasmi kutoka kwake kuhusu pendekezo la Misri na Qatar ambalo linafanana kwa kiasi kikubwa na makubaliano ya awali ya Israeli na ambalo hivi karibuni limekubaliwa na Hamas.

"Kuna makubaliano mezani, na yanapaswa kuchukuliwa sasa," Zamir alisema katika maoni yaliyoripotiwa na Kituo cha Israeli cha Channel 13.

"Jeshi limeweka masharti ya kukamilika kwake, na uamuzi sasa uko mikononi mwa Netanyahu."

Mkuu wa majeshi alirudia wasiwasi wake kuhusu mpango wa kuvamia Mji wa Gaza.

"Jeshi lina uwezo wa kuvamia Gaza, lakini operesheni hiyo inaweza kuhatarisha sana maisha ya mateka," alisema.

Familia za mateka zilikaribisha maoni ya Zamir.