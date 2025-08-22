Mamlaka nchini Chile zimetoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea kwa tsunami kufuatia tetemeko la ardhi lililoikumba nchi hiyo.

Chile, pamoja na Argentina zilikumbwa na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa kipimo cha 7.5, siku ya Alhamisi, kulingana na Taasisi ya Jiolojia ya Marekani.