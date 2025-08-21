Jeshi la Sudan limekanusha madai ya wapiganaji wa RSF kuwa limefanya mashambulizi ya angani kwa msafara wa misaada wa shirika la WFP lililokuwa likipeleka misaada Darfur.

Katika taarifa iliyosambazwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, jeshi limesema kuwa madai ya RSF yalikuwa ya “uongo” na yenye lengo la kuficha kile walichokieleza kuwa ni mashambulizi ya wapiganaji dhidi ya msafara katika mji wa Mellit.

Taarifa hiyo imeshtumu RSF kwa kuendeleza “ukiukaji” tangu kuanza kwa mapigano. Pia ilidai kuwa wapiganaji wamefanya kambi za wakimbizi wa ndani kama maeneo ya mafunzo wakisaidiwa na mamluki.

“Serikali, ambayo ilifunguwa njia ya misaada, ikiwemo mpaka wa Adré wa Sudan na Chad, haiwezi katika mazingira yoyote kulenga msafara unaobeba misaada kuwapelekea watu wetu,” jeshi limesema.