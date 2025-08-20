AFRIKA
1 dk kusoma
Idadi ya vifo yafikia 30 katia shambulio la msikiti Nigeria
Serikali imesema kuwa mashirika ya usalama yamepelekwa katika eneo hilo ili kurudisha utulivu.
Idadi ya vifo yafikia 30 katia shambulio la msikiti Nigeria
Polisi wamepelekwa kurudisha utulivu katika eneo hilo. / Reuters
20 Agosti 2025

Watu wenye silaha wameua takriban watu 30 katika shambulio la msikiti kaskazini magharibi mwa Nigeria, hayo ni kwa mujibu wa mkazi na mbunge wa eneo hilo, na kuongeza idadi ya waliokufa kutoka 13.

“Watu wenye silaha,” makundi ya uhalifu kama wanavyojulikana, wameshambulia msikiti uliopo katika mji wa Unguwar Mantau siku ya Jumanne, katika jimbo la Katsina.

“Waumini tisa waliuliwa hapo kwa hapo na wengine wengi walikufa baadae. Idadi za hivi punde za waliopoteza maisha ni 32,” amesema Nura Musa, mkazi wa eneo hilo siku ya Jumatano.

Zilizopendekezwa

Mwanasiasa wa eneo hilo Amimu Ibrahim ameliambia Bunge la Katsina siku ya Jumanne kwamba watu 30 waliuawa.

Taarifa ya Kamishna wa Jimbo la Katsina wa Usalama na Masuala wa Ndani, Dkt Nasir Muazu, amesema kuwa shambulio hilo ni kulipiza kisasi kwa ufanisi wa ulinzi wa jamii uliofanyika siku mbili zilizopita, kwa sababu watu wa Unguwan Mantau waliwashambulia magaidi na kuwaua wengi wao.

Kwa upande wake, serikali imesema, vikosi vya ulinzi tayari vimepelekewa kwa ajili ya kurudisha hali ya utulivu.

Soma zaidi
Ziara ya Erdogan Somalia 2011 ilikuwa ya mabadiliko kwa historia ya nchi: waziri wa Somalia
Mkuu wa UN asema Afrika lazima ifaidike kwanza na madini yake muhimu
Uturuki inaunga mkono juhudi za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine, Erdogan amuambia Putin
Uhusiano na China 'umepiga hatua': Waziri Mkuu wa India
Uturuki yaongeza juhudi za kupatikana kwa 'Libya yenye umoja'
Tanzania: Chama cha CCM kufanya mchakato wa uteuzi wa wagombea ubunge, viti maalumu
Kenya yazindua mradi wa dola milioni 165.5 kurejesha Msitu wa Mau
Sudan imeripoti maambukizi 1,575 mapya ya kipindupindu na vifo 22 katika wiki moja
Operesheni kubwa za msaada za Uturuki huko Gaza: zimeorodheshwa
Trump asema makubaliano ya Ukraine yatamsaidia 'kuingia mbinguni'
Ofa ya Turkish Airlines ya kuwekeza $349M kwa Air Europa imekubaliwa
Marekani kuwachunguza wanaotafuta kazi, uraia kuhusu maoni ya chuki dhidi ya Marekani na Uyahudi
Fidan, Rubio wajadili matokeo ya mazungumzo ya Washington kumaliza vita vya Ukraine
Jamhuri ya Afrika ya Kati kufanya uchaguzi mkuu Disemba 28
Umoja wa Mataifa washtumu mashambulizi ya ADF yaliyowaua raia 52 Mashariki mwa DRC
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us