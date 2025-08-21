Siku ya Jumatano shirika la Amnesty International limeshtumu makundi yanayopigana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwa kuhusika na dhulma, ikiwemo ubakaji, mauaji na utekaji nyara.

Katika uchunguzi wao wa hivi karibuni, shirika hilo la haki za binaadamu linasema waasi wote wa M23 na wale wa Wazalendo, kundi la wapiganaji la serikali, wamebaka wanawake na kutekeleza ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya raia mashariki mwa Congo.

“Ukatili wa makundi yanayopigana hauna mipaka; ukatili huu una lengo wa kuadhibu, kunyanyasa na kuwadhalalisha raia huku kila upande ukitafuta udhibiti,” alisema Tigere Chagutah, Mkurugenzi wa Kanda ya Mashariki na Kusini mwa Afrika wa Amnesty International.

M23, inahusika katika mapigano mashariki mwa Congo, na inadhibiti maeneo mengi, ikiwemo makao makuu ya mikoa miji ya Goma na Bukavu, ambayo iliichukuwa mapema mwaka huu.

Umoja wa Mataifa, serikali ya DRC na wengine wanashtumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo la waasi, madai ambayo Rwanda inakanusha.

Hakujakuwa na taarifa yoyote kutoka kwa serikali ya DRC au waasi wa M23.

Lakini Chagutah anasema Rwanda na Congo wanatakiwa kuwawajibisha weote waliohusika na ukiukwaji wa haki za binaadamu.