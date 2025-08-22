Wafanyakazi kadhaa wa shirika la habari lenye makao yake makuu Uingereza Reuters walizungumza katika taarifa iliyotolewa Alhamisi kuhusu kile wanachokiona kuwa upendeleo kwa Israel miongoni mwa wahariri na uongozi wa shirika hilo.

Mapema mwezi huu, kufuatia kuuawa kwa mwandishi wa Palestina Anas Al Sharif, Reuters iliandika kichwa cha habari kilosema, "Israel yamuua mwandishi wa Al Jazeera ikisema alikuwa kiongozi wa Hamas."

Kutumia vichwa vya habari vyenye utata kama hivyo vinazusha wasiwasi, hasa kwa kuwa Al Sharif zamani alikuwa mshinda wa tuzo ya Reuters' ya Pulitzer akiwa pamoja na wenzake, mtandao wa Declassified UK umeripoti.

Kichwa hicho cha habari kilisababisha malumbano mtandaoni na kuwepo kwa hali ya wasiwasi miongoni mwa wafanyakazi wa Reuters, ambao baadhi yao walieleza hofu yao kisiri kuhusu kile wanachoeleza kuwa upendeleo wa Israel kuhusu maamuzi ya uhariri wa shirika hilo la habari.

Reuters, ambayo ilianzishwa jijini London in 1851 na sasa inafikia watu zaidi ya bilioni moja kwa siku, inakabiliwa na tathmini kubwa kutoka ndani.

Baadhi ya wafanyakazi wa sasa na wa zamani wa Reuters, ambao hawakutaka kutambulishwa wameiambia Declassified UK, kuhusu utamaduni wa uhariri ambao unadunisha madhila ya Palestina.

Upendeleo wa wazi

Mwezi Agosti 2024 mhariri mmoja, alieleza kuwa maadili yao hayaendani na mtazamo wa kampuni katika kuangazia taarifa za vita vya Israel Gaza.

Mhariri huyo aliweka taarifa na barua ya wazi, akitoa wito kwa uongozi kuzingatia utaratibu wa uandishi; hata hivyo, Idara ya mawasiliano ya Reuters imekanusha kupokea barua hizo.

Hata hivyo, taarifa za ndani zimethibitishia Declassified UK kuwa kufuatia vita vya Israel Gaza, kundi la waandishi wa Reuters lilifanya tathmini ya ndani ya taarifa 500 kuhusu Israel na Palestina zilizochapishwa katika kipindi cha zaidi ya wiki tano.

Uchunguzi wao ulibaini upendeleo wa wazi, huku wakiangazia zaidi mtazamo wa Israel na waliouawa upande huo, licha ya Wapalestina wengi zaidi kuuawa Gaza.

Wakati huo, Wapalestina zaidi ya 11,000 walikuwa wameuawa, ikiwa karibu mara kumi zaidi ya Waisrael waliouawa.

“Uchunguzi wa kina wa ndani, kwa kufanyia tathmini taarifa zetu”, ulifanyika, kulingana na chanzo kimoja cha Reuters, ambacho kiliwaambia Declassified UK: