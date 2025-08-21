AFRIKA
2 dk kusoma
Nigeria yawaondoa nchini raia wa kigeni matapeli 102, wengi wao wakiwa raia wa China
Waliofukuzwa nchini humo walikuwa miongoni mwa washukiwa 792 wanaoaminika kuhusika na wizi wa mitandaoni waliokamatwa katika msako jijini Lagos.
Nigeria yawaondoa nchini raia wa kigeni matapeli 102, wengi wao wakiwa raia wa China
Raia wa kigeni waliofukuzwa nchini Nigeria ni pamoja na 50 wa China na mmoja wa Tunisia. Picha / EFCC / Wengine
21 Agosti 2025

Nigeria imewaondoa nchini raia wa kigeni 102 ikiwemo raia wa China 50 waliopatikana na hatia ya "ugaidi wa mitandaoni na utapeli wa mitandaoni", taasisi ya kupambana na ufisadi katika taifa hilo la Afrika magharibi ilisema siku ya Alhamisi.

Raia mmoja wa Tunisia pia alikuwa miongoni mwa wale waliotimuliwa tangu Agosti 15, Taasisi hiyo ya Kupambana na ufisadi wa Kiuchumi na Fedha (EFCC) ilisema kwenye taarifa, huku wengine zaidi wakitarajiwa kuondolewa katika siku chache zijazo.

Walioondolewa nchini humo walikuwa miongoni mwa washukiwa 792 waliokamatwa katika msako wakihusishwa na wizi wa mitandaoni katika mtaa wa kifahari wa Victoria Island, jijini Lagos Disemba iliyopita.

Watu wasiopungua 192 miongoni mwa wale waliokamatwa walikuwa raia wa kigeni, Wachina wakiwa 148, EFCC ilisema.

Wanatapeli watu

Zilizopendekezwa

EFCC ilifanikiwa kufichua maeneo mengi ambapo wahalifu vijana walikuwa wanajifunza mbinu za utapeli.

Kulingana na taasisi, magenge ya kigeni yamewajumuisha raia wa Nigeria kwenye shughuli zao hizo kutapeli watu mitandaoni, ambapo wanajaribu kuwarubuni watu kutuma fedha au kutoa taarifa zao muhimu kama vile namba zao za siri.

Matapeli hao wanawalenga zaidi raia wa Marekani, Canada, Mexico na Ulaya.

Wataalamu pia wanaonya kuwa "wizi wa mitandaoni" wa raia wa kigeni wanafanya shughuli zao nchini humo kutokana na mifumo dhaifu ya kukabiliana na usalama wa mitandaoni.

CHANZO:TRT Swahili
Soma zaidi
Ziara ya Erdogan Somalia 2011 ilikuwa ya mabadiliko kwa historia ya nchi: waziri wa Somalia
Mkuu wa UN asema Afrika lazima ifaidike kwanza na madini yake muhimu
Uturuki inaunga mkono juhudi za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine, Erdogan amuambia Putin
Uhusiano na China 'umepiga hatua': Waziri Mkuu wa India
Uturuki yaongeza juhudi za kupatikana kwa 'Libya yenye umoja'
Tanzania: Chama cha CCM kufanya mchakato wa uteuzi wa wagombea ubunge, viti maalumu
Kenya yazindua mradi wa dola milioni 165.5 kurejesha Msitu wa Mau
Sudan imeripoti maambukizi 1,575 mapya ya kipindupindu na vifo 22 katika wiki moja
Operesheni kubwa za msaada za Uturuki huko Gaza: zimeorodheshwa
Trump asema makubaliano ya Ukraine yatamsaidia 'kuingia mbinguni'
Ofa ya Turkish Airlines ya kuwekeza $349M kwa Air Europa imekubaliwa
Marekani kuwachunguza wanaotafuta kazi, uraia kuhusu maoni ya chuki dhidi ya Marekani na Uyahudi
Fidan, Rubio wajadili matokeo ya mazungumzo ya Washington kumaliza vita vya Ukraine
Jamhuri ya Afrika ya Kati kufanya uchaguzi mkuu Disemba 28
Umoja wa Mataifa washtumu mashambulizi ya ADF yaliyowaua raia 52 Mashariki mwa DRC
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us