Mwezi uliopita, China imezindua mipango ya kuwepo kwa bodi ya dunia kusimamia akili mnemba kwa lengo la ufikiwaji wa tekonolojia, ushirikiano wa maeneo ya mipakani, na hatua za kuondoa vizuizi.

Miezi sita kabla, nchini 58 zilikutana mjini Paris kuidhinisha azimio la “ujumuishaji na AI endelevu,” ambalo Marekani na Uingereza walikataa kutia saini.

Mitazamo inakuwa tofauti, lakini mfumo ni ule ule. Kuwania kudhibiti AI kunaenda kwa kasi kuliko juhudi za kuratibu.

Akili Mnemba ni msukumo katika uchumi, mifumo ya usalama.

Mifumo ya kuratibu ya sasa imetengenezwa kuimarika taratibu na kuwa na majukwaa mahsusi. Haikutengenezwa kuwa na kiwango cha uwezo wa binaadamu, kuchanganua picha za satelaiti ndai ya sekudne kadhaa, au kuratibu mashine.

Mafanikio ya Akili Mnemba, na mifumo inasisitiza mtazamo wa kuwa nyuma zaidi kimkakati.

Kwa kuangalia, udhibiti wa silaha au mipango ua ushirikiano kunaweza kufanya kuwe na kipimo cha kuepuka ushindani wenye utata. Kwa kifupi, makubaliano kama haya ni nadra.

Mifumo ya uratibu iliyofeli, kutoaminiana, na matumizi ya AI yanafanya makubaliano yaliyopita kuhusu silaha kushindwa kutimizwa hii leo.

Huku kukiwa na mipaka ya nchi, uratibu unawezekana kwa nchi ambazo zina taasisi ambazo ziko imara.

Serikali

Katika mazingira ya nchi, serikali zina uwezo. Mabunge yanaweza kupitisha sheria, wanaodhibiti wanaweza kutoa maagizo ya utekelezaji wa sheria, na taasisi zinaweza kulazimisha kuheshimiwa kwa sheria kwa wale wanaofanya kazi ndani ya mipaka yao.

Ili kuwa na udhibiti kamili kunahitaji kuwepo kwa miundombinu ya kiufundi, wadhibiti wanaoelewa mifumo, na taasisi imara kabisa zinazoendana na sheria na kubadilika kwa mifumo ya teknolojia.

Bila utaratibu huu itakuwa hakuna mtazamo wenye tija.

Bila watu wenye utaalamu, hata sheria bora za Akili Mnemba zitaishia tu kwenye karatasi.