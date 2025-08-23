Mfumo wa ulinzi wa Kituruki, mfumo wa ndege ya shabaha ya kasi ya juu unaoitwa Simsek, umefanikiwa kufanyiwa majaribio, afisa mkuu wa ulinzi alisema.

Kwa kutumia mfumo wake wa uzinduzi wa roketi wa RATO (Rocket-Assisted Take-Off), Simsek iliruka kutoka ardhini kwa mara ya kwanza na kupata uwezo wa kutumika kama ndege ya shabaha na pia kwa misheni za kamikaze, alisema Haluk Gorgun, mkuu wa Sekretarieti ya Viwanda vya Ulinzi ya Uturuki, kupitia jukwaa la kijamii la Kituruki, NSosyal.

"Sekta yetu ya ulinzi imeongeza uwezo mwingine muhimu katika hazina yake," aliandika.