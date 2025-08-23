UTURUKI
Uturuki imefanikiwa kufanyia majaribio Simsek, mfumo wa ndege zisizo na rubani zinazolenga kwa kasi
Mfumo wa ndege uliotengenezwa na Tasnia ya anga ya juu ya Uturuki ulipata uwezo wa kutumika kama ndege inayolengwa na katika misheni ya kamikaze, afisa mkuu wa ulinzi alisema.
Mfumo wa Ndege ya Kasi-Juu ya Simsek umetengenezwa na Viwanda vya Anga vya Uturuki. [TRT Haber] / Other
tokea masaa 9

Mfumo wa ulinzi wa Kituruki, mfumo wa ndege ya shabaha ya kasi ya juu unaoitwa Simsek, umefanikiwa kufanyiwa majaribio, afisa mkuu wa ulinzi alisema.

Kwa kutumia mfumo wake wa uzinduzi wa roketi wa RATO (Rocket-Assisted Take-Off), Simsek iliruka kutoka ardhini kwa mara ya kwanza na kupata uwezo wa kutumika kama ndege ya shabaha na pia kwa misheni za kamikaze, alisema Haluk Gorgun, mkuu wa Sekretarieti ya Viwanda vya Ulinzi ya Uturuki, kupitia jukwaa la kijamii la Kituruki, NSosyal.

"Sekta yetu ya ulinzi imeongeza uwezo mwingine muhimu katika hazina yake," aliandika.

Hatua hii ni ushahidi wa dhahiri wa teknolojia zilizotengenezwa kikamilifu kwa kutumia uwezo wa kitaifa, ikiongeza kubadilika kwa operesheni za Türkiye na kuimarisha uwezo wake wa kujihami, alisema.

"Tunaendelea na dhamira yetu ya kuzalisha suluhisho bunifu kwa mahitaji ya ulinzi ya siku zijazo," aliongeza.

Pia alitoa shukrani zake kwa Shirika la Viwanda vya Anga la Kituruki (TUSAŞ), ambalo liliunda Simsek.

CHANZO:AA
