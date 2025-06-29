وأوضح جهانغيري، في تصريحات نقلتها وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية، أن "الهجوم على سجن إيفين أدى إلى استشهاد 71 شخصاً، من بينهم موظفون إداريون، وشبّان يؤدون خدمتهم العسكرية، وسجناء، وأفراد من عائلات السجناء كانوا في زيارة، إضافة إلى سكان يقطنون في محيط السجن".

وكانت إسرائيل قصفت مداخل سجن إيفين شمال غربي العاصمة طهران في 23 يونيو/حزيران قائلة إن النظام الإيراني يحتجز فيه "معارضين سياسيين"، فيما تحدثت وكالة تسنيم الإيرانية عن مقذوفات "أصابت السجن، ما أدى إلى أضرار ببعض أجزائه".

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، شنّت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 627 قتيلاً بحسب أحدث حصيلة، و5 آلاف و332 مصاباً، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلّف دماراً وذعراً غير مسبوقين، فضلاً عن 29 قتيلاً و3 آلاف و345 جريحاً، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع رد إيران الصاروخي ضد إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية في إيران، مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردّت طهران بقصف قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.