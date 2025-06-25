وقال ترمب في تصريحات صحفية قبل انعقاد قمة قادة حلف شمال الأطلسي في لاهاي إن معلومات المخابرات بشأن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية "ليست حاسمة تماماً"، مضيفاً أنهم "حقاً لا يعرفون".

وأكّد أن "الأضرار كانت جسيمة جداً.. كان هجوماً مدمراً".

وأضاف أن البرنامج النووي الإيراني "عاد عقوداً إلى الوراء"، وأعرب عن اعتقاده بأنه "دُمر بالكامل".

وحذّر ترمب من أن الولايات المتحدة ستضرب إيران مجدداً إذا أعادت بناء برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

"تقارير زائفة"

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لصحيفة بوليتيكو، اليوم الأربعاء: "خلاصة القول أنهم اليوم أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مما كانوا عليه قبل أن يتخذ الرئيس هذا الإجراء الجريء".

وأضاف روبيو مشيراً إلى الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية الإيرانية: "هذا هو أهم شيء يجب إدراكه، لحقت أضرار جسيمة، جسيمة جداً، بمجموعة متنوعة من المكونات المختلفة، ونتلقى مزيداً من المعلومات عنها".

ورفض روبيو التقارير الإعلامية التي قللت من أهمية الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية، ووصفها بأنها "زائفة"، وقال إنها لا تعكس الصورة الكاملة.

وكان قد خلص تقرير استخباراتي أمريكي صدر الاثنين إلى أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة، السبت الماضي، على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية "ألحقت أضراراً كبيرة بتلك المواقع، لكنها لم تؤدِّ إلى تدمير كامل لها".

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصاباً، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردَّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلّف دماراً وذعراً غير مسبوقين، فضلاً عن 28 قتيلاً و3 آلاف و238 جريحاً، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع ردّ إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، مدّعية "نهاية" برنامجها النووي، فردّت طهران بقصف قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

تقدم في ملف غزة

وعلى صعيد منفصل، أعرب ترمب في تصريحاته الصحفية اليوم الأربعاء عن اعتقاده بأن "تقدّماً كبيراً" يتحقق في ما يتعلق بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال: "أعتقد أن تقدماً كبيراً يتحقق في ما يتعلق بغزة، وأعتقد أن السبب هو الهجوم الذي نفّذناه"، مشيراً إلى أن "الضربات الأمريكية على إيران قد تنعكس إيجاباً على الوضع في الشرق الأوسط"، حسب قوله.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.