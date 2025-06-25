وأفاد رئيس بلدية يعبد، أمجد عطاطرة، بأن الجيش شرع في الاستيلاء على منازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، كما اعتقل عشرات المواطنين وجرى تحويلهم إلى التحقيق الميداني، في حين أبلغ عدد من السكان عن سرقة مصوغات ذهبية وأموال خلال اقتحام منازلهم.

وشهدت عدة بلدات في المحافظات الشمالية للضفة الغربية اقتحامات متكررة من جيش الاحتلال، ترافقها اعتقالات ومداهمات وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية. وجرى تنفيذ سلسلة اقتحامات فجر الأربعاء في مدن ومخيمات وبلدات ضمن محافظات الخليل، طوباس، وقلقيلية، نفذت خلالها حملة اعتقالات واسعة.

من جهة أخرى، أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دمرت منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 623 منزلاً ومنشأة في المحافظة، بينها منازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء، إضافة إلى منشآت تجارية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات.

ووصفت المحافظة عمليات الهدم المتواصلة والسياسات المتعلقة بها بأنها تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من المدينة، وتقليص الوجود العربي والإسلامي فيها، عبر مصادرة الأراضي وفرض قيود صارمة على البناء والتخطيط، وتشجيع الاستيطان، ما يخالف القوانين الدولية.

ودعت المحافظة الهيئات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن ما يجري يشكل جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأربعاء بلدة بديا غرب سلفيت، ونفذت دهماً وتفتيشاً لعدد كبير من المنازل، واحتجزت عدداً من المواطنين لساعات، فيما تعرضت بعض المنازل للتخريب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطناً من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، حسب مصادر محلية وأمنية.

وداهمت قوات الاحتلال أحياء عدة في مدينة الخليل وبلداتها، وفتشت محلات تجارية، وكسرت أبواباً وأثاثاً، واستولت على مبالغ مالية وأجهزة اتصال ومركبة تعود لأحد الأسرى السابقين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 أسرى سابقين من بلدة بيت أمر واقتادتهم إلى معسكر عصيون، ومنعت مواطنين من الوصول إلى مسجد وسط البلدة لأداء صلاة الفجر، ونصبت حواجز عسكرية وأغلقت طرقاً رئيسية وفرعية.

في القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية، وفق شهود عيان.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 982 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل -بدعم أمريكي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​