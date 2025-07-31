غير أن هذا الخيار العسكري، رغم كثافة النقاش حوله في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، ظل يصطدم بعقبة رئيسية: المسار الجوي نحو إيران.

فالمسافة التي تفصل بين القواعد الجوية الإسرائيلية والمواقع النووية الإيرانية والتي تتجاوز في بعض الحالات 1500 كيلومتر تتطلب عبور أجواء دول لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل.

ومع غياب تفاهمات رسمية مع هذه الدول، تحوّل هذا المسار إلى تحدٍّ عملياتي كبير، خاصة في ظل الحاجة إلى التزود بالوقود جواً، والتنسيق الاستخباراتي والإلكتروني المعقّد لضمان المرور الآمن للطائرات، مروراً بمناطق تخضع لرصد راداري أو تنشط فيها مجموعات مسلحة حليفة لطهران.

هذا التعقيد الجغرافي-السياسي دفع إسرائيل إلى مراجعة خياراتها مراراً، بما في ذلك تقليص حجم الضربة أو تأجيلها، وفي بعض الأحيان اللجوء إلى بدائل غير تقليدية، مثل الهجمات السيبرانية والعمليات السرية، التي كان أبرزها اختراق منشآت نطنز بفيروس "ستوكسنت" عام 2010، واغتيال علماء بارزين، من أبرزهم محسن فخري زادة، الذي يُعرف بلقب "أبو البرنامج النووي الإيراني".

ورغم التقدم التقني والعملياتي في سلاح الجو الإسرائيلي، ظلّ المسار الجوي يمثل الحلقة الأضعف في أي سيناريو لضرب إيران، ما دفع المخططين لدراسة خيارات مختلفة، من بينها المسار الشمالي عبر الأجواء السورية والعراقية، الذي بات أكثر واقعية بعد تراجع القدرات الدفاعية الجوية في كلا البلدين.

وفي المقابل، نُوقشت مقترحات أخرى عبر وسط المنطقة أو من شمالها الشرقي، لكنها بقيت حبيسة الورق نتيجة العقبات السياسية والاستراتيجية.

ملامح بناء الممر الجوي نحو طهران

في مارس 2003، غزت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق، ما أسفر عن إسقاط نظام صدام حسين وتدمير واسع للبنية العسكرية العراقية.

ورغم تقادم منظومات الدفاع الجوي والرادارات العراقية، فإنها كانت تمثل عائقاً جوياً يحول دون أي مسار مباشر بين "إسرائيل" وإيران. لكن مع انهيار هذه المنظومات، نشأ فراغ استراتيجي في المجال الجوي العراقي، استغلته إسرائيل لاحقاً بفعالية، في تشكّل ما بات يُعرف بالممر الجوي الإسرائيلي إلى إيران.

وفي السنوات التي تلت سقوط النظام العراقي، دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد والتمدد الجوي الإقليمي، عبر تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية عُرفت لاحقاً باسم "المعارك بين الحروب"، مع تطور الأحداث الداخلية في سوريا وتمركز قوات إيرانية وقوات من "حزب الله" قرب حدود الجولان السوري المحتل، كثّف سلاح الجو الإسرائيلي عملياته داخل الأراضي السورية، مستهدفاً مواقع انتشار تلك القوات، إضافة إلى بنى تحتية عسكرية سورية مرتبطة بإنتاج الصواريخ والأسلحة الدقيقة.

وخلال هذه العمليات، عمدت إسرائيل إلى استهداف متكرر لمنظومات الدفاع الجوي السورية، بهدف تأمين حرية حركة مقاتلاتها ومنع اعتراضها أثناء تنفيذ الضربات.

وتميزت تلك العمليات بطابع مركّب؛ إذ كانت تبدأ غالباً بإخماد دفاعات العدو، عبر ضرب رادارات أو منصات إطلاق، قبل الانتقال إلى الهدف الأساسي، سواء كان منشأة عسكرية إيرانية أو موقعاً سورياً حساساً.

على مدار سنوات من حملة "المعارك بين الحروب"، تكبّد الدفاع الجوي السوري خسائر فادحة، شملت تدمير منظومات رئيسية، واستنزافاً لمخزون الصواريخ الاعتراضية، لا سيما صواريخ سام-5 (S-200) وسام-6، وهما العمود الفقري للدفاع الجوي السوري، إلى جانب بطاريات "S-300" التي ظلت تحت الإشراف الروسي ولم تُستخدم بفعالية ضد الطائرات الإسرائيلية.

ورغم قدم هذه المنظومات، فقد أظهرت قدرة على المواجهة، ففي فبراير 2018 تمكن الدفاع الجوي السوري من إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز F-16 بواسطة صاروخ سام-5، وذلك بعد كمين مدروس بُني على تحليل نمط تحليق الطائرات الإسرائيلية واعتيادها المرور من دون تعرض.

شكّل هذا الحادث دليلاً على أن بعض منظومات الدفاع الجوي القديمة لا تزال قادرة على إلحاق ضرر نوعي بالخصم في ظروف مواتية.

غير أن المشهد تغيّر كلياً مع سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024، حيث استغل سلاح الجو الإسرائيلي ذلك لتنفيذ أعنف هجماته على ما تبقى من بنية الدفاع الجوي السوري.

وأدت، وفق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى "إلحاق أضرار جسيمة بمنظومة الدفاع الجوي السوري وتدمير أكثر من 90% من صواريخ أرض-جو الاستراتيجية التي جرى تحديد موقعها".

وبذلك اكتملت أمام إسرائيل معالم "الممر الجوي" الآمن نحو إيران، مروراً بالأجواء السورية المفتوحة، فالعراقية، وصولاً إلى العمق الإيراني.

عمليات التزود الجوي بالوقود.. نقاط الالتقاء ومسارات العمل

رغم أن المسار الجوي نحو طهران بات مفتوحاً من الناحية العملياتية، إلا أن ثمة عوائق فنية ولوجستية تجعل تنفيذ ضربة جوية مباشرة مهمة معقدة وشديدة الحساسية.

أبرز هذه التحديات يتمثل في المسافة الطويلة التي يجب أن تقطعها المقاتلات الإسرائيلية للوصول إلى العمق الإيراني، وهي مسافة لا يمكن اجتيازها دون إعادة التزود بالوقود في الجو.

يمتلك سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث فئات رئيسية من المقاتلات: F-16 بمختلف طرازاتها، F-15 بنسختيها الاعتراضية والاستراتيجية بعيدة المدى، والمقاتلة الشبحية الأحدث F-35.

لكن أياً من هذه الطائرات لا يمتلك مدىً كافياً يمكّنه من تنفيذ المهمة كاملة ذهاباً وإياباً، دون التزود بالوقود، خصوصاً إذا كانت المهمة تتضمن مناورات في الأجواء الإيرانية أو اشتباكاً مع أهداف متعددة.

ولتغطية هذا النقص، يعتمد سلاح الجو على أسطول من طائرات التزود بالوقود، أبرزها بوينغ 707 المخصصة لتزويد المقاتلات، وطائرات C-130 هيركوليز بطرازاتها المختلفة المخصصة لتزويد المروحيات.

ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن معظم هذه الطائرات تخدم في الأسطول الإسرائيلي منذ عقود، وتملك سجلاً طويلاً من المشاركة في عمليات كبرى، منها قصف المفاعلات النووية في العراق وسوريا، وعمليات عسكرية في اليمن ولبنان وسوريا وغزة.

هذا التاريخ الطويل في الخدمة يُترجم إلى استهلاك كبير في ساعات الطيران، ما يزيد من احتمالات الأعطال ويقلل من موثوقية الأسطول في العمليات البعيدة المدى.

في هذا السياق، يقول موقع "واي نت" العبري أن الاستعدادات للضربة الإيرانية سبقتها بأشهر من خلال استبدال العديد من القطع المتهالكة، وطلبها من الشركات الدفاعية المختلفة.

حتى أن بعض القطع لم تعد تصنّع من قبل شركات لوكهيد مارتن وبوينغ وغيرها، لذا طلبت "وزارة الدفاع" الإسرائيلية طلبات خاصة من شركات أخرى أوروبية، لكنها امتنعت عن تقديم المساعدة باستثناء ألمانيا والولايات المتحدة وذلك بسبب تزايد الاحتجاجات ضد الإبادة المستمرة في غزة.

في الواقع، شكّلت قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات التزود بالوقود جواً باتجاه طهران إحدى أبرز الحيل التي استخدمتها في معركتها النفسية ضد إيران.

فلطالما أشاعت تل أبيب أن طائرات التزود بالوقود التي تملكها، من طراز بوينغ 707 المعروفة باسم "البجعة"، باتت غير صالحة للعمل بفعل تقادمها، إذ يبلغ متوسط عمر الطائرات السبع الموجودة في الأسطول الإسرائيلي ما بين 40 و50 عاماً.