الولايات المتحدة
2 دقيقة قراءة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
واصل يوم الأحد، أفراد عائلات في ولاية تكساس، التي ضربتها فيضانات فجأة، البحث بين الركام المغمور بالمياه والأكواخ الفارغة في مخيم "كامب ميستيك" الصيفي للفتيات، عن ذويهم المفقودين.
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
جهود الإغاثة بعد فيضان مفاجئ اجتاح ولاية تكساس الأمريكية / AP
7 يوليو 2025

وجرفت الفيضانات منازل من أساساتها وقتلت 82 شخصاً على الأقل وفق آخر إعلان رسمي للسلطات، بينما يواصل رجال الإنقاذ جهودهم في ظل تضاريس وعرة، ومياه منسوبها مرتفع، في محاولات للعثور على المفقودين، وبينهم عشر فتيات ومستشارة في المخيم.

وأعلن حاكم الولاية، جريج أبوت، للمرة الأولى منذ بداية العواصف، أن عدد المفقودين المؤكدين بلغ 41 شخصاً في أنحاء تكساس، مشيراً إلى احتمال وجود مفقودين آخرين.

وفي مقاطعة كير، التي تضم مخيم "كامب ميستيك" ومخيمات شبابية أخرى ضمن منطقة "تكساس هيل كونتري"، عُثر على جثث 68 شخصاً، بينهم 28 طفلاً، وفق ما صرح به المأمور لاري ليثا، مؤكداً استمرار عمليات البحث حتى العثور على جميع المفقودين.

كما أُبلغ عن 10 وفيات أخرى في مقاطعات ترافيس، بورنيت، كيندال، توم جرين، وويليامسون، حسب السلطات المحلية. من جانبه، أكد الكولونيل فريمان مارتن من إدارة السلامة العامة في تكساس أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع خلال الأيام القادمة.

وحذر الحاكم أبوت من هطول زخات جديدة من الأمطار الغزيرة قد تستمر حتى يوم الثلاثاء، ما يزيد خطر وقوع فيضانات إضافية تهدد الأرواح، خصوصاً في المناطق التي تشبعت بالمياه.

وخلال مؤتمر صحفي في أوستن، أُطلقت تنبيهات طوارئ عبر الهواتف المحمولة في مقاطعة كير، محذرة من "فيضانات نهرية مؤكدة جداً"، بينما حث مكبر صوت قريب من المخيم السكان على الإخلاء الفوري، لكن المسؤولين في الموقع أعلنوا بعد دقائق أنه لا يوجد تهديد فعلي في المنطقة.

وقد شهدت تكساس هطول أمطار غزيرة بشكل مفاجئ في الرابع من يوليو/تموز الجاري، ما أدى إلى فيضان نهر "غوادالوبي" في مقاطعة كير، متسبباً في فيضانات مدمرة.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us