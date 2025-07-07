الولايات المتحدة
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ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأحد، مجموعة بريكس التي تضم 11 دولة، من أبرزها البرازيل وروسيا والهند والصين، مهدداً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى سياسات هذه المجموعة.
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / AP
7 يوليو 2025

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال" أن أي دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس، “المعادية لأمريكا”، ستخضع لرسوم جمركية إضافية دون استثناءات. ولم يوضح أو يتوسع في الإشارة إلى “السياسات المُعادية للولايات المتحدة” في منشوره.

كما أشار ترمب في منشور آخر إلى أنه سيبدأ يوم الاثنين إرسال أولى الرسائل إلى عدة دول حول العالم لحثها على التوصل إلى اتفاق تجاري أو مواجهة فرض رسوم مرتفعة على سلعها.

في المقابل، انتقد قادة دول مجموعة بريكس في قمتهم المنعقدة في ريو دي جانيرو يوم الأحد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على شركاء بلاده التجاريين، كما نددوا بالضربات العسكرية الأخيرة على إيران.

وكانت مجموعة بريكس تضم في بدايتها البرازيل وروسيا والهند والصين في أول قمة لها في عام 2009، ثم أضاف التكتل جنوب أفريقيا في وقت لاحق. وفي العام الماضي ضمت المجموعة لعضويتها كلاً من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.

مصدر:TRT Arabi
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