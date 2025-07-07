وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال" أن أي دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس، “المعادية لأمريكا”، ستخضع لرسوم جمركية إضافية دون استثناءات. ولم يوضح أو يتوسع في الإشارة إلى “السياسات المُعادية للولايات المتحدة” في منشوره.

كما أشار ترمب في منشور آخر إلى أنه سيبدأ يوم الاثنين إرسال أولى الرسائل إلى عدة دول حول العالم لحثها على التوصل إلى اتفاق تجاري أو مواجهة فرض رسوم مرتفعة على سلعها.

في المقابل، انتقد قادة دول مجموعة بريكس في قمتهم المنعقدة في ريو دي جانيرو يوم الأحد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على شركاء بلاده التجاريين، كما نددوا بالضربات العسكرية الأخيرة على إيران.

وكانت مجموعة بريكس تضم في بدايتها البرازيل وروسيا والهند والصين في أول قمة لها في عام 2009، ثم أضاف التكتل جنوب أفريقيا في وقت لاحق. وفي العام الماضي ضمت المجموعة لعضويتها كلاً من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.