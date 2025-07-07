الحرب على غزة
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مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
تجمع داعمون لفلسطين أمام البيت الأبيض في واشنطن أمس الأحد، احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة.
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
صورة أرشيفية لمتظاهرين أثناء إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كلمة أمام الكونجرس في واشنطن / Reuters
7 يوليو 2025

ورفع المحتجون أعلاماً فلسطينية ولافتات كُتب عليها شعارات مثل "قفوا تسليح إسرائيل" و"عاشت فلسطين" و"نتنياهو مطلوب".

ووصل نتنياهو إلى واشنطن اليوم الاثنين، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ضمن جهود لإبرام صفقة مع حركة حماس تتعلق بتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ترمب الأحد في تصريح للصحفيين في مطار بولاية نيوجيرسي إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بات "قريباً".

يذكر أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تنفذ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حملة عسكرية في غزة تضم عمليات قتل وتجويع وتدمير وتهجير قسري، في ظل تجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت الحرب عن سقوط أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT ARABI
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مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
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