الحرب على غزة
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القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأحد، استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إضافة إلى مستوطنتين محاذيتين للقطاع.
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
القسام تعلن استهداف تجمعات لجيش الاحتلال في خان يونس - أرشيفية / وسائل التواصل
7 يوليو 2025

وقالت القسام في بيان، إن مقاتليها قصفوا "تجمعات العدو" في منطقتَي السطر والقرارة شمال خان يونس باستخدام قذائف الهاون.

وأضافت أنها استهدفت أيضاً مستوطنتَي نيريم والعين الثالثة المحاذيتين لقطاع غزة، بصواريخ من طراز "رجوم" عيار 114 ملم.

على الجانب الآخر ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة في أعقاب الإنذار الذي فُعّل في مستوطنة نيريم، “وسقط داخل الأراضي الإسرائيلية، دون تسجيل إصابات".

فيما ذكرت القناة "12" العبرية (خاصة) أن الصاروخ تسبب بأضرار مادية في المستوطنة.

ومنذ بداية الحرب على غزة اعترف جيش الاحتلال بمقتل 883 عسكرياً وإصابة 6057، فيما تتكتم إسرائيل وفق مراقبين، على معظم خسائرها البشرية والمادية، وتمنع التصوير وتداول الصور والمقاطع المصورة، وتحظر الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بشأن الخسائر، إلا عبر جهات تخضع لرقابتها المشددة.

وخلّفَت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
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