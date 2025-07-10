وفي إفادته أمام مجلس الأمن، قال فليتشر، إن عدد الجوعى قد يتجاوز 18 مليون شخص بحلول سبتمبر/أيلول، بينما قد يرتفع عدد الأطفال المصابين بسوء تغذية حاد إلى 1.2 مليون مطلع العام المقبل، ما قد يؤدي إلى أضرار جسدية وذهنية دائمة.

وأشار إلى أن أكثر من 17 ألف يمني يعيشون حالياً في أسوأ مراحل انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لـ"التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي". وأضاف أن هذا المستوى من الحرمان لم يُسجل منذ ما قبل الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 2022.

وتتزامن هذه الأزمة مع تراجع كبير في تمويل المساعدات، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024، التي تبلغ تكلفتها 2.5 مليار دولار، إلا على 222 مليون دولار فقط حتى منتصف مايو/أيار، أي نحو 9% من المطلوب.



