سياسة
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الأمم المتحدة: أكثر من 17 مليون شخص يواجهون الجوع في اليمن بينهم أطفال يعانون سوء تغذية حاداً
حذّر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، الأربعاء، من تفاقم أزمة الجوع في اليمن، مشيراً إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة يعانون "سوء تغذية حاداً يهدد حياتهم".
الأمم المتحدة: أكثر من 17 مليون شخص يواجهون الجوع في اليمن بينهم أطفال يعانون سوء تغذية حاداً
الأمم المتحدة: أكثر من 17 مليون شخص يواجهون الجوع في اليمن / Reuters
10 يوليو 2025

وفي إفادته أمام مجلس الأمن، قال فليتشر، إن عدد الجوعى قد يتجاوز 18 مليون شخص بحلول سبتمبر/أيلول، بينما قد يرتفع عدد الأطفال المصابين بسوء تغذية حاد إلى 1.2 مليون مطلع العام المقبل، ما قد يؤدي إلى أضرار جسدية وذهنية دائمة.

وأشار إلى أن أكثر من 17 ألف يمني يعيشون حالياً في أسوأ مراحل انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لـ"التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي". وأضاف أن هذا المستوى من الحرمان لم يُسجل منذ ما قبل الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 2022.

وتتزامن هذه الأزمة مع تراجع كبير في تمويل المساعدات، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024، التي تبلغ تكلفتها 2.5 مليار دولار، إلا على 222 مليون دولار فقط حتى منتصف مايو/أيار، أي نحو 9% من المطلوب.


مصدر:TRT Arabi
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