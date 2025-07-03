سياسة
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رئيس كوريا الجنوبية: نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن
أكّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، اليوم الخميس، أنه يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق تجاري ذي "منفعة متبادلة" مع الولايات المتحدة، قبل الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة على دول عدّة.
رئيس كوريا الجنوبية: نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ / AP
3 يوليو 2025

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن لي قوله خلال مؤتمر صحفي عقد في المجمع الرئاسي السابق بمناسبة مرور شهر على توليه الرئاسة: "سوف نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى نتائج ذات منفعة متبادلة ومستدامة في المفاوضات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن ذلك يعتبر “إحدى القضايا الأكثر إلحاحاً، بناء على مبادئ الدبلوماسية البراغماتية التي تتركز على المصالح الوطنية".

على صعيد منفصل، أشار لي إلى أن الحكومة "اتخذت خطوة أولى نحو تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية، من خلال وقف مكبرات الصوت الدعائية على الحدود"، معرباً عن أمله في أن "تمثل هذه الخطوة التصالحية أساساً لتجدد الحوار مع بيونغ يانغ".

وفرضت واشنطن على سيول في أبريل/نيسان الماضي، رسوماً جمركية بنسبة 25%، ليعود ترمب ويعلّق هذه الرسوم لمدة 90 يوماً.

واستمرت في هذه الأثناء المباحثات بين البلدين لخفض الرسوم، قبل انقضاء المهلة النهائية في 8 يوليو/تموز الجاري.

مصدر:TRT Arabi
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