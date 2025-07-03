ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن لي قوله خلال مؤتمر صحفي عقد في المجمع الرئاسي السابق بمناسبة مرور شهر على توليه الرئاسة: "سوف نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى نتائج ذات منفعة متبادلة ومستدامة في المفاوضات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن ذلك يعتبر “إحدى القضايا الأكثر إلحاحاً، بناء على مبادئ الدبلوماسية البراغماتية التي تتركز على المصالح الوطنية".

على صعيد منفصل، أشار لي إلى أن الحكومة "اتخذت خطوة أولى نحو تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية، من خلال وقف مكبرات الصوت الدعائية على الحدود"، معرباً عن أمله في أن "تمثل هذه الخطوة التصالحية أساساً لتجدد الحوار مع بيونغ يانغ".

وفرضت واشنطن على سيول في أبريل/نيسان الماضي، رسوماً جمركية بنسبة 25%، ليعود ترمب ويعلّق هذه الرسوم لمدة 90 يوماً.

واستمرت في هذه الأثناء المباحثات بين البلدين لخفض الرسوم، قبل انقضاء المهلة النهائية في 8 يوليو/تموز الجاري.