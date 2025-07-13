تركيا
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أردوغان: "تركيا خالية من الإرهاب" يعني أنها متطورة وقوية وأكثر ازدهاراً
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن "تركيا خالية من الإرهاب" يعني أنها متطورة وقوية وأكثر ازدهاراً، وتوفر لمواطنيها مستوى معيشة أرفع.
أردوغان: "تركيا خالية من الإرهاب" يعني أنها متطورة وقوية وأكثر ازدهاراً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع حزبي، في أنقرة. / AA
13 يوليو 2025

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ32 لحزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة.

وأكد الرئيس أردوغان، أن أبواب عصر جديد تُفتح أمام تركيا، وأن هدف "قرن تركيا" يتحقق خطوة بخطوة.

وأضاف: ""تركيا خالية من الإرهاب" يعني أنها متطورة وقوية وأكثر ازدهارا".

وقال الرئيس أردوغان: "نرى أن رسائلنا التي تبعث الثقة في نفوس أصدقائنا وأشقائنا وتثير خوف أعدائنا بلغت مقصدها".

وأردف: "راقبنا بدقة عملية تسليم الأسلحة في الميدان (لتنظيم PKK الإرهابي) من خلال آلية أنشئت تحت قيادة الاستخبارات والجيش التركيين".

وأعرب الرئيس أردوغان، عن أمله في أن تبدي الأحزاب الممثلة في البرلمان كافة دعمها للخطوات المزمع اتخاذها تحت قبته بشأن هدف "تركيا خالية من الإرهاب".

وأكد عزم أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الديمقراطية والمساواة للشعوب" على إيصال مسار "تركيا خالية من الإرهاب" إلى بر الأمان.

وأشار أردوغان، إلى أن الإرهاب الانفصالي كلف تركيا نحو تريليوني دولار.

مصدر:TRT ARABI
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