وأفاد جيش الاحتلال في بيان بأن الرائد (احتياط) فلاديمير لوزا (36 عاماً)، ويخدم في الكتيبة 7020 التابعة للّواء الخامس، قُتل خلال عملية عسكرية جنوب القطاع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في المقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ الحادث وقع مساء الاثنين في حي الجنينة بمدينة رفح، "في أثناء استعداد جنود من اللواء الخامس لتدمير مبانٍ وبنية تحتية تحت الأرض"، مشيرة إلى أنه خلال العملية "انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى مقتل لوزا وإصابة جنديين آخرين بجروح طفيفة".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الانفجار وقع داخل مبنى في أثناء اقتحامه، ما أدى إلى انهيار جدار فوق الجنود، وأسفر عن مقتل ضابط احتياط وإصابة اثنين آخرين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مساء الاثنين مقتل جندي آخر وإصابة ضابط من لواء غولاني خلال اشتباكات في جنوب غزة.

في سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء عبر قناتها على تليغرام أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 قرب مفترق أبو هولي جنوب شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وبشكل شبه يومي، تعلن كتائب القسام قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين واستهداف آلياتهم خلال المعارك البرية في غزة، كما تبث جانباً من عملياتها "النوعية" ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالصوت والصورة.

وبحسَب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتفع عدد قتلاه منذ بدئه الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 895 عسكرياً، بينهم 451 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات نفسها إلى إصابة 6 آلاف و108 عسكريين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 2803 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة في غزة، خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.