وظهر الأسير، الذي لم يُفصح عن اسمه، وهو جالس على سرير داخل غرفة ضيقة، وقد برزت عظام صدره بوضوح في مشهد صادم يعكس آثار المجاعة وسوء التغذية. وأُرفق الفيديو بمشاهد قديمة للأسير ذاته حين كان مع أسير آخر داخل سيارة، يراقبان مراسم الإفراج عن رفاقهما ضمن اتفاق التبادل السابق في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه إسرائيل لاحقاً في مارس/آذار.

وفي تسجيل بث بُثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والعبرية، أكدت كتائب القسام أن الأسرى الإسرائيليين لديها "يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب"، وأن ما يتعرض له الأسير الظاهر في الفيديو، هو انعكاس مباشر لما يتعرض له سكان غزة من حصار وتجويع.

وتضمّن الفيديو لقطات لأطفال فلسطينيين يعانون من سوء التغذية، إلى جانب تصريحات متلفزة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يؤكد فيها "إتاحة دخول الحد الأدنى من المساعدات"، فيما ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يقول: "ما يجب إرساله إلى غزة هي القنابل"، في تعبير صريح عن موقف الحكومة من الكارثة الإنسانية.

وأعادت القسام في الفيديو مشاهد لمقاطع سابقة من 23 فبراير/شباط الماضي، تُظهر نفس الأسير برفقة آخر داخل سيارة، خلال لحظات تسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة التبادل، وقد ظهر عليهما الذهول والحزن وهما يشاهدان رفاقهما يغادرون نحو الحرية.