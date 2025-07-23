وجرى التوقيع على هامش النسخة الـ17 من معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025"، المقام في إسطنبول، ووقّع مذكرة التفاهم كل من قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو، والمدير العام لشركة أسيلسان أحمد أق يول.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الصناعي لتحليل بيانات الاستشعار، إلى جانب إنشاء "مركز لمعالجة بيانات الاستشعار والذكاء الصناعي" ضمن حرم قيادة مركز أبحاث القوات البحرية.

ومن خلال دمج قدرات الذكاء الصناعي في أجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم في إطلاق النار التي طورتها شركة أسيلسان، ستكتسب القوات البحرية ميزة سرعة الإدراك واتخاذ القرار ورد الفعل في الحروب.

كما ستعزز مذكرة التفاهم الموقعة قدرات الذكاء الصناعي في أنظمة الاستشعار والتحكم في النيران.

وفي تصريح له خلال توقيع المذكرة، قال المدير العام لشركة أسيلسان أحمد أق يول، إن هذه الاتفاقية تُمثل خطوة مهمة في إنشاء نماذج الذكاء الصناعي لأجهزة الرادارات والأنظمة البصرية وأنظمة الحرب الإلكترونية التي طورتها شركته لمصلحة القوات البحرية التركية.

من جهته، قال الأدميرال تاتلي أوغلو: "سنعمل مع شركة أسيلسان على إنشاء مركز للذكاء الصناعي داخل مركز القيادة والتحكم، بهدف تطوير خوارزميات دعم الشبكات المعتمدة على الذكاء الصناعي".

وفي سياق متصل، وقّعت أسيلسان اتفاقية مع شركة "كاليدوس" الإماراتية للصناعات الدفاعية، لتعزيز التعاون الثنائي من خلال أنظمة ستُقدم لمصلحة كاليدوس.

وأمس الثلاثاء، انطلقت في مركز المعارض بمدينة إسطنبول، فاعليات معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025".

ويُقام هذا الحدث، بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.