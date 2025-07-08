جاء ذلك خلال استقبال بن فرحان لعراقجي في مقر وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها"، من دون تفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة تتعلق بالملف النووي الإيراني، بعد يوم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رغبة واشنطن في استئناف المحادثات مع إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت الشهر الماضي ضربات لمواقع نووية إيرانية، قال ترمب إنها دمرت بالكامل البرنامج النووي الإيراني، واستبعد أي تخصيب لليورانيوم من جانب إيران، وهو ما ترفضه طهران.

والأربعاء الماضي، ذكر التليفزيون الإيراني الرسمي أن عراقجي بعث برسالة إلى بن فرحان، أعرب فيها عن رغبة إيران في تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية في المجالات كافة.

وعاد التمثيل الدبلوماسي بين السعودية وإيران في سبتمبر/أيلول 2023، بعد قطع العلاقات بينهما عام 2016.

وفي 10 مارس/آذار 2023، أعلنا استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات بوساطة صينية.

وقطعت السعودية في 2016 علاقاتها مع إيران؛ إثر اعتداء محتجين على سفارة المملكة بطهران وقنصليتها بمدينة مشهد؛ احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".