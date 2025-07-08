الهجمات على إيران
1 دقيقة قراءة
السعودية.. بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.
السعودية.. بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مكة المكرمة / وكالة الأنباء السعودية (واس)
8 يوليو 2025

جاء ذلك خلال استقبال بن فرحان لعراقجي في مقر وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها"، من دون تفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة تتعلق بالملف النووي الإيراني، بعد يوم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رغبة واشنطن في استئناف المحادثات مع إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت الشهر الماضي ضربات لمواقع نووية إيرانية، قال ترمب إنها دمرت بالكامل البرنامج النووي الإيراني، واستبعد أي تخصيب لليورانيوم من جانب إيران، وهو ما ترفضه طهران.

والأربعاء الماضي، ذكر التليفزيون الإيراني الرسمي أن عراقجي بعث برسالة إلى بن فرحان، أعرب فيها عن رغبة إيران في تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية في المجالات كافة.

وعاد التمثيل الدبلوماسي بين السعودية وإيران في سبتمبر/أيلول 2023، بعد قطع العلاقات بينهما عام 2016.

وفي 10 مارس/آذار 2023، أعلنا استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات بوساطة صينية.

وقطعت السعودية في 2016 علاقاتها مع إيران؛ إثر اعتداء محتجين على سفارة المملكة بطهران وقنصليتها بمدينة مشهد؛ احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us